Comete una infracción frente a la Jefatura policial y acaba imputado por no tener carné

El conductor de un vehículo fue imputado el martes por un delito contra la seguridad vial: unos agentes lo pillaron cometiendo una infracción de tráfico y lo terminaron denunciando porque no tenía carné de conducir. Los hechos ocurrieron al filo de las nueve de la noche en la carretera de Montcada, a unos metros de la sede de la Policía Municipal. Unos guardias vieron cómo el vehículo traspasaba la línea continua de separación de sentidos y lo pararon. Y comprobaron que el conductor carecía de permiso; no lo tenía y no lo había tenido nunca. A la imputación penal, claro, se le añadió la denuncia administrativa por la infracción.