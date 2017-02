Sant Valentí: detalls per a un dia inoblidable

Sant Valentí: detalls per a un dia inoblidable

Un sopar romàntic, un massatge en un spa, una petita joia per a tota la vida o una joguina eròtica i un petó apassionat... Qualsevol detall pot convertir-se en el regal perfecte per celebrar Sant Valentí. El 14 de febrer s´acosta i ho hem de tenir tot preparat per festejar aquesta data tan significativa del calendari, el dia dels enamorats.

Tot i que a Catalunya la festa més romàntica és Sant Jordi, cada cop hi ha més parelles que pensen en les influències de Cupido i ho aprofiten per demostrar el seu amor a la parella estimada.

Després de les festes nadalenques i les rebaixes, arriba per tant una nova oportunitat d´anar de compres de regals. Sant Valentí és, per tant, una festa molt comercial i els aparadors de les botigues s´omplen de regals de color vermell (sinònim de passió) i dissenyats en forma de cor.

Curiositats

Diuen els llibres d´història que sant Valentí és un dels patrons de Terrassa juntament amb sant Pere i sant Cristòfol. A més, el patró dels enamorats també té un carrer al Centre, molt a prop dels vials de Sant Llorenç, Pantà i del Nord. I una parròquia, presidint la plaça del segle XX.

La tradició de celebrar aquesta festivitat es remunta a l´antiga Roma, època en la qual el cristianisme era perseguit. Diu la llegenda que l´emperador Claudi II va prohibir el matrimoni dels soldats perquè solters rendien més al camp de batalla. Llavors va aparèixer sant Valentí, un sacerdot cristià que davant d´aquesta injustícia va celebrar matrimonis en secret i d´amagat de les autoritats romanes. Una altra llegenda diu que és patró dels enamorats perquè la seva festa coincideix amb el moment de l´any en què els ocells comencen a aparellar-se.

Aquesta celebració també s´ha fet molt popular entre els joves i gràcies a internet fins al punt que es poden consultar portals amb el seu nom, com sanvalentin.org (acabat en "com" està amagada una empresa de telefonia).

Al Japó la festa és tot un ritual. En aquest país són les dones les que regalen als homes xocolata i aquests retornen l´obsequi el 14 de març en el Dia Blanc.