Gemma i Mireia Alegre: "Ens han confós moltes vegades; al nostre avi, encara li costa diferenciar-nos"

La Gemma (a l´esquerra de la foto) i la Mireia Alegre són dues bessones terrassenques de 19 anys. Físicament són tan semblants que les han confós un munt de vegades, encara que de petites molt més que ara. De fet, asseguren que, al seu avi, encara li costa.

Les Alegre, com molts les anomenen, tenen caràcters força diferents. Per això, expliquen que "a la que una persona ens coneix ja és impossible que ens confongui". Tot i això, afirmen que les seves maneres de pensar i entendre les coses s´assemblen molt. A més, comparteixen gustos i aficions com la gimnàstica artística, el futbol, la ciència... En aquest sentit, la Gemma estudia 2n de Bioquímica a la UAB i la Mireia, 2n de Biotecnologia a la UB.

Les germanes asseguren estar molt unides. "Sempre intentem fer coses juntes. A més, compartim moltes amistats ja que sempre hem anat juntes a l´escola, batxillerat i vacances d´estiu. Els amics que potser no compartim són els de la universitat ja que ha estat quan els nostres camins s´han començat a separar i hem format amistats noves i diferents."

Preguntades per la connexió especial i telepatia que es diu que tenen els bessons, comenten que de vegades acaben parlant a la vegada i que alguns cops una comença a parlar i l´altra es queda sorpresa perquè estava pensant el mateix. A més, "en alguna ocasió hem tingut la sensació que alguna cosa havia anat malament a l´altra sense saber el que havia passat, però ha estat molt pocs cops".