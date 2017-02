Família Boada - Garrido: "Sovint tenen el singlot alhora, com si se l'encomanessin"

Fa dotze dies, en Salva Boada i l´Anna Garrido, dos olesans de 36 i 32 anys, van ser pares de bessones idèntiques, la Bet i l´Ona.

La parella ja tenia un fill, el Jan, que ara té 22 mesos i just feia quatre dies que havien decidit anar a buscar el segon quan van descobrir que serien família nombrosa. A més, es dóna el cas que la germana del Salva també va ser mare de bessons tan sols fa cinc mesos. En aquest cas, però, de nens bivitel·lins.

"L´Anna sempre deia que volia tenir tres fills. Jo, que en volia dos, li feia broma dient que l´única opció que en tinguéssim tres seria que els segons fossin bessons... Les dones sempre se surten amb la seva", diu en broma el Salva, que recorda que quan la ginecòloga els va confirmar que tindrien bessons es van quedar blancs.

Amb l´arribada de la Bet i l´Ona, la vida de la família Boada-Garrido ha canviat força. "Aquests primers di-es ens costa trobar l´equilibri entre l´atenció que requereix un nen de 22 mesos i la feinada que comporten les dues nenes", asseguren. A més, la parella ha hagut de buscar un cotxe amb un maleter molt més gros i amb la possibilitat de col·locar-hi tres cadiretes als seients del darrera, han reformat el pis on viuen per poder tenir espai per a tots, han comprat un cotxet doble que càpiga a l´ascensor i passi per totes les portes...

La Bet i l´Ona són físicament idèntiques i, tot i que tenen poc més d´una setmana de vida, la parella comenta que ja els ha sorprès com "sovint tenen el singlot a la vegada, com si se l´encomanessin i es sincronitzessin".