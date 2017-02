Bessons: semblants però no iguals

Qui no recorda la pel·lícula "Tu a Boston i jo a Califòrnia" o el seu remake "Tu a Londres i jo a Califòrnia"? I la Patricia i la Isabel O´Sullivan, les bessones de Santa Clara? I la Teresa, l´Anna i l´Helena, les protagonistes de "Les tres bessones"? Segur que molts encara recorden les històries d´aquestes germanes pràcticament iguals i és que els bessons idèntics, o en aquest cas bessones, desperten l´interès de molts, també de cineastes, dibuixants i contacontes. Són germans amb una aparença quasi igual i, en molts casos, passions i aficions també semblants. Comparteixen trets, data de naixement i una connexió molt especial, difícil de tenir amb una altra persona. De bessons, però, n´hi ha tant d´idèntics com de fraterns. Els idèntics (també anomenats univitel·lins) s´originen quan l´embrió, format per poques cèl·lules, es divideix en dos grups de cèl·lules i origina dos embrions, que comparteixen la placenta. Aquests bessons procedeixen del mateix òvul i del mateix espermatozoide i, per tant, tenen els mateixos gens. Són del mateix sexe i sovint són difícils de distingir. Els fraterns (també anomenats bivitel·lins), en canvi, es formen quan dos òvuls diferents són fecundats per dos espermatozoides. Això només s´esdevé quan l´ovari expulsa dos òvuls alhora. Cada embrió té la seva placenta, poden ser del mateix sexe o no, i s´assemblen com els germans nascuts en parts diferents.

A Catalunya, dels 69.144 parts que hi va haver l´any 2015, 1.504 van ser dobles i 20, triples. A Terrassa, dels 2.292 parts, n´hi va haver 40 de dobles i dos de triples. Tenir bessons no és quelcom massa comú. Segons dades de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), les probabilitats de tenir bessons per concepció natural estan a l´ordre de l´1,1%. En concret, les xifres indiquen que un de cada 90 embarassos d´aquest tipus és de bessons. Les probabilitats de tenir bessons idèntics, per la seva banda, són quasi tres vegades menors: un 0,4%, ja que constitueixen una de cada 250 gestacions. No obstant això, amb els tractaments de fertilitat, cada cop més populars, és més fàcil engendrar bessons.

Aquest tipus de germans, en l´úter matern, comencen a interactuar a partir de la setmana número 14 de l´embaràs i a partir de la 18 fins i tot sembla que juguen. Com a curiositat, cal destacar que el 40% dels bessons inventa el seu propi llenguatge quan són nadons. A més, el 22% són esquerrans, cosa que a la resta de la població només es dóna en un 10%. Els bessons idèntics són molt semblants físicament, comparteixen patrons cerebrals i de pensament (això vol dir que normalment els agraden les mateixes coses), però no tenen les empremtes dactilars iguals. Aquest tipus de bessons es comencen a diferenciar amb el pas dels anys degut a les experiències que viuen al llarg de la vida i, tot i que poden continuar assemblant-se molt, segur que tindran el melic diferent.

D´altra banda, és interessant saber que el 25% dels bessons tenen el que es coneix com efecte miratge, és a dir, característiques físiques oposades (si un té una piga al colze dret, l´altre, a l´esquerre; si un és dretà, l´altre esquerrà...).

Els bessons idèntics desperten molta més curiositat que els fraterns. De fet, aquests últims poden dir-te que no són germans i si no els coneixes és fàcil que te´ls creguis ja que, a diferència dels bessons univitel·lins, no s´assemblen com dues gotes d´aigua. A Terrassa, la comarca i els seus voltants, hem trobat diverses famílies amb bessons idèntics que ens han explicat la seva experiència. Des de l´Aida Jorba, una jove d´Olesa que està embarassada de bessones, fins a la Marta i l´Elena Dinarès, dues terrassenques que s´assemblen tant i estan tan unides que fins i tot es van casar el mateix dia i comparteixen feina. En el camí, també hem conegut la Bet i l´Ona, dues bessones de tan sols 12 dies de vida; l´Enric i el Francesc Vega, dos apassionats del futbol, i la Mireia i la Gemma, dues pèl-roges difícils de diferenciar a simple vista.

Amb tots ells hem intentat resoldre els misteris que envolten els bessons, tot parlant de l´experiència de tenir uns fills o un germà gairebé idèntic.