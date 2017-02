Aida Jorba i Xavi Charte: "Les àvies de la residència ja em deien que portava bessons"

L´Aida Jorba, una olesana de 33 anys, i el Xavi Charte, de 31 anys i nascut a Viladecans, seran pares de bessones d´aquí a tres mesos. "Abans de saber-ho, les àvies de la residència on treballo ja em deien que estava embarassada. A més, n´hi havia un parell que em van dir que tindria bessonada", explica l´Aida. Per això, el dia de la primera ecografia, la parella, que esperava tenir un nen, va preguntar si l´Aida portava dues vides dins seu i la resposta va ser afirmativa.

Després de saber que tindran bessones, la parella ha estat investigant i ha descobert que l´avi del Xavi tenia 17 germans, entre els quals hi havia dues parelles de bessons i uns trigèmins. "Encara hem tingut sort que no en vinguin tres de cop. Ara estic de 27 setmanes però ja tinc una panxa com si en un part simple estigués de vuit o nou mesos", assegura la jove.

L´Aida va haver de dei-xar de treballar quan estava de dos mesos i mig, a diferència del seu primer embaràs, en què no va agafar la baixa fins que quedaven pocs dies per al naixement de la seva primera filla. "Està sent molt diferent. He hagut de deixar de treballar molt abans, tenim visita al metge cada quinze dies i vaig molt més cansada però està sent un embaràs bastant bo", afirma.

Per poder rebre la Mya i l´Amy, les dues bessones que ja juguen i interactuen dins l´úter matern, la parella haurà de canviar de pis ja que a l´actual no tenen prou espai. "La nostra vida serà molt diferent però espero que les nenes siguin bastant bones i no portin gaire feina", comenta la mare.