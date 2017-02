¿Cómo vería las restricciones a los coches más contaminantes?

El Gobierno catalán quiere ampliar las restricciones en la circulación de vehículos muy contaminantes en días de gran contaminación a ciudades del área de influencia de Barcelona, como Sabadell, Granollers y Terrassa, según ha explicado esta semana el conseller de Territorio y Medio Ambiente, Josep Rull.

Después de que el Consell de l´Area Metropolitana (AMB) diera luz verde a esta medida en las rondas de Barcelona y en su anillo interior, Rull anunció el miércoles la intención de la Generalitat de ampliar la restricción a aquellos municipios donde también se registran elevados niveles de contaminación a lo largo del año.

El conseller explicó que Territori reunirá el próximo día 24 de febrero a representantes de 40 ayuntamientos, consejos comarcales y la Diputació de Barcelona para potenciar este plan y anunciar las medidas concretas que se aplicarán en cada zona y el calendario de despliegue.

Rull también aseguró que las medidas irán acompañadas de alternativas, como el refuerzo del transporte público.

Marc Fernández Sánchez

Ventas, 24 años

"Me parece perfecto. La contaminación es un problema real que debemos abordar y con esta medida ya empezaríamos con algo. Estos coches que contaminan tanto no deberían estar en la calle. Además, creo que el transporte público se debería usar mucho más. En Terrassa no se nota tanto pero en Barcelona, cuando no llueve durante unos cuantos días el ambiente está muy cargado."

Ana García Ramírez

Dependienta, 55 años

"Me parece estupendo; es algo que ayudaría a revertir el cambio climático. Estamos fatal y no nos damos cuenta. Los días de contaminación extrema la gente debería ir andando o en bicicleta, que por dos días que lo tengas que hacer no pasa nada. Se debería apostar más por los coches híbridos o eléctricos y reducir la circulación. Los niveles de contaminación son demasiado altos, se palpa en el ambiente."

Libertad Alfonso Bañón

Dietista nutricionista, 37 años

"Creo que medidas como esta son necesarias. Debemos hacer algo para reducir las emisiones de CO2. Al principio será difícil pero es necesario cambiar ciertos hábitos. Se deberían adaptar las ciudades para que sea más fácil ir a pie y en bici y promocionar más el transporte público, reforzarlo y abaratarlo; los precios deberían ser más asequibles. A veces sale más barato ir en coche que con el abono del tren."

Davinia Comas Morales

Farmacéutica, 34 años

"Me parecería bien que se aplicaran estas medidas. Si en el resto de Europa se hace desde hace tiempo y funciona, deberíamos hacerlo también aquí. También es necesario promocioanr y abaratar los billetes del transporte público y concienciar a la ciudadanía. Hay mucha gente que coge el coche para ir a comprar el pan."

Marina Bornas Montaña

Traductora, 33 años

"En días de gran contaminación iría bien restringir el tráfico. Me parece una buena medida pero no es suficiente. Para reducir la contaminación se deberían tomar muchas más medidas que afectasen a la industria y a todo lo que contamina más que los coches. Los días en los que se apliquen estas restricciones, se debería facilitar la movilidad a la gente que no pueda coger el coche. Se deberían ampliar líneas y abaratar el coste del transporte público."

Jaume Pujol Guerrero

Comercial, 45 años

"Por un lado, contaminaríamos menos pero por otro, toda aquella gente que tiene un coche muy antiguo o contaminante y no puede cambiarlo tendría un problema. Los niveles de contaminación de Barcelona y los municipios de su alrededor son demasiado altos. Para reducirlos se deberían dar más ayudas para la compra de coches eléctricos y mejorar el transporte público, sobre todo en Terrassa. No se puede tardar tanto en ir de Can Parellada al centro con autobús."

Conchita Luna Naranjo

Ayudante de cocina, 58 años

"Me parece bien; cuanto menos contaminación haya, mejor respiraremos. Por otro lado, creo que se debería mejorar el transporte público y que los horarios de trenes y autobuses coincidan con los horarios de los trabajadores, especialmente de los que entramos a trabajar muy temprano."

Marc Kienzler

Ingeniero de automoción, 38 años

"Si se aplica con coherencia, me parecería bien. Creo que sería un poco injusto para la gente que solo tiene un coche antiguo y más contaminante y no tiene dinero para comprar uno nuevo. Si estas limitaciones se acompañaran de incentivos para comprar coches nuevos menos contaminantes, estaría de acuerdo. Además, también se debería potenciar el transporte público y poner más controles a las empresas que contaminan más."

Joan Nieto Ruiz

Jubilado, 70 años

"Lo que se debería limitar antes que nada es la circulación de los camiones que contaminan tanto y cambiar estos autobuses tan viejos que tenemos en Terrassa. Si son coches muy antiguos y que contaminan mucho no es mala idea que no puedan circular en días de contaminación extrema."

Montserrat Ruiz Ruiz

Ama de casa, 46 años

"Me parecería bien que se aplicaran estas restricciones pero hay gente que realmente necesita el coche para trabajar. Creo que estos días se debería reforzar el transporte público, aumentar la frecuencia de trenes y autobuses y abaratar los precios de los billetes. Para reducir la contaminación ambiental no deberíamos pensar solo en los coches sino también en las fábricas y los polígonos industriales que provocan tanta contaminación."

Juan Aguilera Chavarri

Jubilado, 64 años

"Supongo que de cara al medio ambiente iría bien pero creo que habría que hacer un estudio profundo y completo. Creo que deberían dar más ayudas para cambiarte el coche y promocionar más el vehículo eléctrico. Si estas restricciones terminan aplicándose, se debería reforzar el transporte público.

Mar Jiménez Sánchez

Auxiliar de enfermería, 44 años

"Creo que estaría bien pero es una medida un poco engorrosa para la gente que realmente necesita el coche. Yo a veces salgo de trabajar a las doce de la noche y no puedo coger el transporte público. Mi marido trabaja en un polígono y también necesita el coche. Para reducir los niveles de contaminación, deberían mejorar el transporte público, controlar más las industrias y promover las energías renovables."