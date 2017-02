El grupo Deixalles 81 actúa en el Ciutat de Terrassa

La programación del Premi Ciutat de Terrassa de teatro presenta mañana "In Nocere", una obra de creación propia del grupo Deixalles81, de Sant Feliu de Codines. "¿Somos culpables de todo lo que hacemos, y de lo que no hacemos?" son las preguntas que plantea esta pieza sobre el mal, la culpa, la inocencia y cómo nos definen nuestras acciones. La función tendrá lugar en la sala Crespi del Casal de Sant Pere (c/ Major de Sant Pere, 59-63), a las seis de la tarde. Las entradas cuestan once euros.