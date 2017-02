Dramas multipremiados

"Manchester frente al mar", de Kenneth Lonergan, es un drama familiar elegante y sobrio pero en el fondo desolador que ya lleva ganados casi un centenar de premios –entre ellos, dos Satellite y otros dos en el festival de Gijón– y que todavía puede ganar unos cuantos más ya que está "nominado" a seis Oscar, seis BAFTA del cine inglés, un César y cinco Independent Spirit. Gira en torno a un joven de pasado traumático cuyo hermano muere, lo que le obliga a hacerse cargo de su sobrino adolescente. Los temas principales que aborda el guion son el dolor, la memoria, el peso del pasado, la culpa y las relaciones intergeneracionales, haciéndolo con mucha humanidad y sin juzgar a los personajes, amén de contener unos excelentes diálogos. Lonergan rueda con elegancia y austeridad, al tiempo que saca de los actores lo mejor que llevan dentro. Sin ir más lejos, Casey Affleck, el protagonista, ha obtenido cuarenta y cuatro premios, entre ellos el Globo de Oro, por su trabajo en esta película y se dice que es el favorito para llevarse el Oscar a casa. Curiosamente, se trataba de un proyecto de Matt Damon, el cual, cuando vio que ya se había hecho un poco mayor para el papel, eligió personalmente a Affleck para sustituirle. Por lo demás, en el film también destacan la ambientación deliberadamente gélida, la fotografía y la música. Intérpretes: Casey Affleck, Lucas Hedges, Michelle Williams, Kyle Chandler, Matthew Broderick, Gretchen Mol. (Cinesa).

"La propera pell", de Isaki Lacuesta e Isa Campo, acaba de ganar tres premios Gaudí, los correspondientes a mejor película en lengua catalana, mejor guion y mejor actriz (Emma Suárez). El film, que se rodó parcialmente en Terrassa (si bien la mayor parte de la acción transcurre en los Pirineos), también ha obtenido el Sant Jordi y recibió cuatro galardones en el pasado festival de Málaga. Está protagonizado por un chico que regresa a casa después de varios años desaparecido aunque su familia no está segura de que se trate realmente de su hijo. La adaptación del adolescente a su nueva vida es uno de los ejes de la película. El otro es la madre, que no sabe si Leo es su hijo de verdad pero quiere y necesita con todas sus fuerzas que lo sea. Lacuesta y Campo abordan la historia sin caer en la sensiblería, con mucha delicadeza, sobriedad y atención por el detalle. Además, en su faceta de guionistas mantienen la intriga y la incertidumbre sin recurrir a ninguna trampa. Por otra parte, los actores están muy bien elegidos y dirigidos y el paisaje, bien aprovechado. La curiosidad del film es que está hablado en tres idiomas (catalán, castellano y francés) y todos los actores tienen diálogos como mínimo en dos de las tres lenguas. Intérpretes: Àlex Monner. Emma Suárez, Sergi López, Sílvia Bel. (Catalunya, versión original en catalán, castellano y francés).

"Melanie, the girl with all the gifts", de Colm McCarthy, es un atípico film de zombis, de calidad y originalidad algo superiores a la media del género, que ganó el premio a la mejor actriz en Sitges 2016 y cuyo guionista está "nominado" al BAFTA británico. Una de sus principales particularidades es que está protagonizado por mujeres y que presenta a unos zombis "de segunda generación" que, además de poseer una inteligencia excepcional, son capaces de conservar sentimientos humanos en determinadas circunstancias. La niña del título establece una relación de tipo materno-filial con su maestra pero debe enfrentarse a una "doctora Frankenstein" que quiere abrirle el cerebro para estudiarla y buscar una cura para los infectados. Intérpretes: Sennia Nanua, Gemma Arterton, Glenn Close, Paddy Considine. (Cinesa).

"Resident Evil: capítulo final", de Paul W. S. Anderson, también es un film de zombis con protagonista femenina pero mucho más típico. Se basa en un videojuego y es la sexta entrega de una serie de acción que ya lleva tiempo agotada. Lo mejor de la película es el villano –Iain Glen, en un papel y un registro muy distintos a los de "Juego de tronos"– y lo peor, los diálogos. Intérpretes: Milla Jovovich, Iain Glen, Ali Larter, Ever Anderson. (Cinesa).

"Dins l´armari", de Sophia Luvarà, es un documental sobre un joven gay chino que se plantea casarse con una lesbiana para mantener las apariencias. La sesión forma parte del ciclo El Documental del Mes. Intérpretes: No profesionales. (Filmoteca, Club Catalunya, miércoles noche, VOSC).