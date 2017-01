Desaparecido un menor de 15 años vecino de Can Parellada

Se llama Kevin Ballesteros y está en paradero desconocido. Los Mossos d'Esquadra investigan la desaparición del menor, de 15 años, vecino de Can Parellada. Durmió el fin de semana en casa de un amigo y el domingo por la noche su familia ya dio aviso a la policía al ver que no llegaba. Según su padre, el lunes por la mañana su amigo y un tío de éste lo dejaron en su barrio, en Can Parellada, pero el chico no volvió a su hogar. Esta tarde del martes sigue desaparecido.