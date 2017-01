El Seat León, un clàssic amb estil

Per fi ha arribat el moment. El nou Seat Le-ón, un dels tres pilars de la marca, ja ha arribat als concessionaris. Aquest innovador model té tots els ingredients necessaris quant a confort, tecnologia i qualitat, però sense deixar de banda els aspectes més identitaris i emocionals: disseny, dinamisme, plaer de conducció i facilitat en l´ús. Tots ells conformen la fórmula de l´èxit per a un vehicle que forma part de la història de la marca espanyola. De fet, el Seat León s´ha convertit en un dels models més importants per a la firma i és el més venut.

Els canvis que ha sofert aquest nou model han estat molt subtils. De fet, es pot dir que "tot ha canviat perquè gairebé res canviï". Així, el fabricant ha posat el focus en el nou para-xocs, més contundent que en versions anteriors, i en una reixeta frontal que ara ha esdevingut més grossa. Però on són, doncs, els grans canvis per modernitzar el vehicle? La resposta es troba en la inclusió de més tecnologia, la posada al dia dels motors i una nova opció d´acabat (anomenada Xcellence).

Assistència al conductor

El camp pel qual ha apostat més fort Seat ha estat per la tecnologia i la connectivitat, que avui en dia s´entén com una eina a favor de la seguretat a la carretera i el confort.

Una de les novetats més destacades en aquest sentit és el sistema Traffic Jam Assist, una funció que aporta gran comoditat si ens trobem en un embús, ja que és el propi cotxe el que maniobra, accelera i frena automàticament fins als 60 km/h aproximadament i mantenint-se en el mateix carril. Una altra característica addicional és el sistema de control de creuer adaptatiu controlat per radar, que pot frenar automàticament en cas d´emergència dins d´intervals de velocitat específics. El sistema de protecció de vianants reconeix tant vehicles com vianants.

El nou León també inclou una innovadora consola central amb fre de mà elèctric, reconeixement de senyals de trànsit, la tecnologia més avançada de sistema d´ajuda a l´aparcament i Emergency Assist.

Nous motors i acabat

La gamma de motors inclou versions dièsel, gasolina i GNC (Gas Natural Comprimit). Les caixes de canvi disponibles són manuals de 5 o 6 velocitats, així com DSG de doble embragatge amb 6 o 7 velocitats. Així mateix, és possible disposar de tracció davantera o total.

L´actualitzat León ofereix, a més, un nou acabat per als qui busquen un major refinament: l´Xcellence. Aquest inclou, entre altres, una tapisseria exclusiva (Alcàntara i cuir com a opció), motllures més abundants i il·luminació ambient de múltiples colors, intermitents posteriors LED, llandes d´aliatge de 17 polzades o seients davanters amb protecció lumbar.