Les Fonts, un barri molt acollidor

Les Fonts és un dels barris perifèrics de Terrassa, concretament està situat a l´extrem sud de la ciutat. El barri ocupa terrenys de Can Falguera, Ca n´Amat de les Farines i Can Fonollet, a la confluència dels termes de Terrassa i Sant Quirze del Vallès.

Com explica el llibre "Els carrers de Terrassa", publicat per l´Ajuntament de Terrassa l´any 1995, la riquesa d´aigües que li dóna nom va propiciar que molts industrials terrassencs hi establissin la seva segona residència a principis del segle XX. Després de la Guerra Civil, amb l´allau immigratori, la zona va viure un canvi substancial: les cases d´autoconstrucció, bastides amb materials procedents de la bòbila de darrere Ca n´Amat de les Farines, van començar a proliferar, amb un fort contrast amb les torres residencials ja existents. Cap als anys 60 s´hi van començar a establir indústries.

El barri de Les Fonts està fraccionat pels municipis esmentats i travessat de nord a sud per la riera de Rubí, la carretera de Rubí i els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, elements que n´afavoreixen la disgregació en un mosaic de nuclis dispersos i de difícil interconnexió.

Com a edificis destacables, es poden assenyalar la parròquia de la Mare de Déu del Roser, que serveix el barri de Les Fonts i també el de Can Parellada. Al davant hi ha una curiosa edificació anomenada el Castell, que toca també a la riera. A més, compta amb diverses torres d´estiueig remarcables arquitectònicament, com la casa Travesa, i diverses masies, com Can Falguera, Can Fonollet i Can Ribes, aquesta darrera obra de l´arquitecte Lluís Muncunill.

Prop d´aquestes masies, i també en altres indrets del barri hi havia numeroses fonts que s´han anat recuperant al llarg dels últims vintanys. En aquest autèntic fenòmen de reconstrucció d´antigues deus i creació d´algunes de noves s´han implicat diversos veïns, encapçalats per Artur Travesa, que ha localitzat més de trenta fonts i té la intenció d´anar-les recuperant totes. De fet, quasi cada any, durant la festa major del barri, s´inaugura al menys un d´aquestes fonts. Entre les moltes que s´han recuperat fins ara es troben la Font de Can Grau i Can Falguera, la de Can Fonollet, la de la Muntanya, la d´en Cardona i la del Canó.

Un barri tranquil

Al barri de Les Fonts, l´any 2014 hi vivien 2.652 terrassencs, un 1,23% del total d´habitants de Terrassa aquell any.

Com destaca Francisco Contreras, president de l´Associació de Propietaris i Veïns de Les Fonts, aquest nucli de població gaudeix de la tranquilitat d´estar situat a les afores de la ciutat i a prop de la natura, on es poden practicar gran varietat d´esports i activitats a l´aire lliure. Hi ha ha petits comerços i una escola. A més, Les Fonts gaudeix de molt bones connexions en tren i carreterera tant amb Terrassa, com amb Sant Quirze, la resta del Vallès Occidental i Barcelona. És més, l´estació de FGC té una zona d´aparcament força àmplia, el que provoca que veïns d´altres barris s´hi apropin amb el seu vehicle privat per, després, agafar el tren en direcció a Barcelona. Per tot això, Contreras destaca que és un molt bon barri per viure-hi.

Comerç

L´oferta comercial del barri de Les Fonts la formen sobre tot petits negocis dedicats a diversos sectors que fan gala del comerç de proximitat. Aquests es troben situats, en la seva majoria, al llarg de la carretera de rubí, l´avinguda de Mossèn Perramon, els carrers Caterina Albert i Baix Riera i la Plaça Nova, tots ells llocs de pas. No obstant, en altres vials del nucli també hi ha alguns establiments. A més, el tercer diumenge de cada mes, l´Associació de Propietaris i Veïns de Les Fonts organitza un petit mercat d´artesans a l´avinguda esmentada.

"És una zona molt tranquila, ben comunicada i amb serveis propers", diuen des de la Residència Sant Jordi de Les Fonts. "La gent és oberta i tot i que el barri ha crescut molt, segueix havent-hi molta proximitat entre nosaltres. Això fa que poguem compartir molts moments, com la cantada de nadales de l´escola, la festa major, la cavalcada de Reis i les activitats amb el casal d´avis", afegeixen.

"M´agrada molt la tranquilitat del barri, la gent és molt amable i sociable; és com un poble", opina la Sussana Trave, de la perruqueria Sussana. "El barri té molt bona gent, ens han abraçat amb molta calor i força. És un barri molt acollidor i tranquil. A més, a nosaltres ens agrada molt la natura i Les Fonts en té molta", comenten l´Estela Espinar i el Víctor Valenzuela, de Terranova CNC 49.

"Té molta zona residencial unifamiliar amb terreny i piscines però hi falten alguns serveis petits de barri", diuen des de Piscinas Masarei. L´equip del Forn Pastisseria Aribau també troba a faltar serveis com una escola bressol, un centre cívic per avis i nens i un CAP més proper que el de Can Parellada, una demanda que també fan des de la Farmàcia Clara Ferran. No obstant, els agrada que Les Fonts sigui com un poble, és a dir, un barri "de proximitat, on la gent és de tota la vida i on tots ens coneixem".

L´Elsa del Pozo, de la Veterinaria Candyvet, creu que fa falta potenciar el petit comerç i que la gent en faci més ús, però, com molts altres comerciants de la zona, també considera que és tracta d´un barri molt familiar.