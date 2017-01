Deu consells per a millorar la circulació de les cames

Us presentem deu hàbits fàcils de realitzar que us ajudaran a millorar la circulació de les cames i a prevenir l´aparició de varius.

1. Evita romandre dempeus, quieta o asseguda durant un llarg període de temps. A la feina o al despatx de casa cal fer intervals de descans, aixecar-se i caminar.

2. Cames amunt. Estirada eleva els peus per sobre del nivell del cor durant una estona per millorar el funcionament de les venes.

3. Segueix una dieta equilibrada i baixa en sal. Tant el sobrepès com el restrenyiment poden afectar la circulació. Per prevenir-los és clau tenir una bona aportació de fibra i menjar fruites i verdures.

4. Hidratació per dins i per fora. És aconsellable beure entre 1,5 i 2 litres d´aigua al dia. I també hidratar la pell per mantenir la seva elasticitat.

5. L´esport és fonamental. Practica exercici físic de manera regular.

6. Fes-te dutxes reconfortants. Per activar el rec sanguini aplica un raig d´aigua freda en direcció ascendent a les cames.

7. Utilitza roba més ampla. Evita els pantalons ajustats perquè dificulten el retorn venós.

8. Evita el contacte de les fonts de calor prop de les cames.

9. Usa mitges terapèutiques amb el grau de compressió adequat.

10. Consulta-ho amb un professional sanitari, metge o farmacèutic.