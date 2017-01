Joan Boada ofrece mañana una participativa propuesta

El "Berenar musical" mensual que la Casa de la Música de Terrassa ofrece en El Vapor (Mare de Déu dels Àngels, 76) presentará mañana a partir de las 6.30 de la tarde una original propuesta del músico egarense Joan Boada.

En concreto, el músico presentará su propuesta "L'experiment: Cantem Plegats!", como Bandulimejant, dando tan sólo unas cuantas piestas de en qué consistirá su propuesta: "No es un concierto, pero tocaremos y cantaremos. No es un taller de canto, pero seguro que aprenderemos cosas. No es un karaoke, pero quizás cantaremos persiguiendo letras. No es una terapia, pero recargaremos las pilas por un tiempo. No es exactamente un experimento, pero puede ser una buena experiencia. Sin vergüenza, sin tapujos, sin miedo... cantamos juntos??", invita el propio artista a su público. Su espectáculo incluye canciones de autor y tradicionales.

Joan Boada fue miembro fundador de La Carrau hace veinte años y debutó en solitario en el año 2015 con el disco "És molt fàcil", aprovechando el período de "hibernación" en el que entró el grupo. En su trabajo en solitario, predomina el tono mediterráneo de sus temas.