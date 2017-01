Inauguración de dos nuevas exposiciones de arte

Hoy a las siete de la tarde, en el EspaiDos de la sala Muncunill, se inaugura "Geologies", la tercera exposición del ciclo "Look Up at the Sky", dedicado al fotolibro. Presenta proyectos de Salva López, Jon Cazenave, Thomas Albdorf y Johan Rosenmunthe. También a las siete de la tarde, en la delegación del Vallès del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Isa Clavell inaugura "El passat com a futur", un conjunto de obras pictóricas de esta diseñadora, interiorista y artesana.