Surt el primer catàleg d'apps de comerç

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Comerç, ha impulsat el primer "Catàleg d´apps de comerç", destinat a donar a conèixer les aplicacions per al mòbil més destacades per al sector del comerç i dels serveis catalans.

Fa poc més d´un mes, la Direcció General de Comerç va organitzar, amb la col·laboració de Barcelona Oberta i la Fundació Barcelona Comerç, la primera sessió dels "Esmorzapps - Aplicacions al servei del comerç", un cicle que s´anirà fent i on es donaran a conèixer aquestes aplicacions per a mòbils a comerciants i botiguers, que estan orientades a potenciar la competitivitat del petit comerç.

El catàleg d´apps, que ja està disponible al web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, amb enllaços a les aplicacions tant per a sistemes iOS com Android, s´anirà ampliant amb un recull "informatiu i viu" d´aquelles aplicacions per a mòbil que vagin sorgint en l´àmbit de la transformació digital del comerç català.

A "Esmorzapps", els responsables de les aplicacions mòbils disposen d´un espai privilegiat per explicar el seu projecte als comerciants, a banda de difondre aquestes noves eines per tal d´engrescar el sector i fomentar-ne l´ús. El cicle "Esmorzapps" vol esdevenir un espai de trobada, on els botiguers i comerciants puguin millorar la seva competitivitat i, alhora, les apps destinades al comerç puguin créixer arreu del territori català.

Les sessions s´articulen en format de trobades-esmorzar on, en un entorn distès, els desenvolupadors de les aplicacions donen a conèixer als assistents les funcionalitats i serveis de les apps. En la primera jornada s´ha comptat amb la presentació de les eines Chopit, Manzaning, Yuge i Catalunya Shopping, totes quatre tenen per objectiu posar en valor el comerç de proximitat i permeten la geocalització i visibilitizació de la botiga i oferta de producte, l´aproximació al client, la seva fidelització i captació de nou públic, entre altres serveis.

Un comerç més interactiu

La directora general de Comerç, Muntsa Vilalta, destaca que aquest cicle "és un espai de trobada de coneixement, per presentar i compartir totes aquelles experiències tecnològiques que ajudin a fer l´experiència de comerç més àmplia". La directora ha destacat que "ens trobem en un escenari transformat, on clarament la revolució d´avui és la revolució de la mobilitat", a més ha afegit que "tenim un consumidor nou, més informat, que és prescriptor, racional i emocional alhora, que busca experiència, més interactiu, més saludable i que té pressa".

Davant d´aquesta transformació dels hàbits de consum, la directora ha assenyalat que "hem de prendre decisions de com volem ser, de com volem que sigui el nostre espai i l´experiència comercial que volem oferir", és per aquest motiu, ha indicat la directora, que "és molt bo que els comerciants prenguin aquestes decisions sent coneixedors de tot el que actualment hi ha al mercat, per tal de poder ser més competitius i adaptar-se en aquest nou escenari que ens trobem".

El govern de la Generalitat està implementant un seguit d´accions, a través de la Direcció General de Comerç, orientades a la digitalització del petit comerç i del comerç urbà, reiterant el seu compromís amb el comerç de proximitat, com a peça fonamental del model comercial de Catalunya.