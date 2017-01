L'osteopatia, a l'abast de tothom

Mal d´esquena, cefalees, torticoli, molèsties articulars... Qualsevol d´aquestes dolences òssies pot estar relacionada amb la nostra activitat diària. Moviments mecànics i repetitius o sobrecàrregues o una postura inadequada poden ser l´origen de trastorns. La vida urbana ens passa factura i en la prevenció del dolor hi ha disciplines complementàries a la medicina tradicional que tenen molt a dir. Parlem de l´osteopatia, una teràpia manual que treballa amb les mans per corregir qualsevol alteració òssia o muscular.

Una disciplina de gran prestigi i reconeixement a diferents països d´Europa (està molt implantada a França) i dels Estats Units que cada cop té més demanda i acceptació a casa nostra. A Terrassa, els últims anys s´han inaugurat diferents centres amb especialistes que han rebut una formació universitària i acrediten experiència i rigor. A Espanya, el consell de col·legis de fisioterapeutes reconeix l´osteopatia com un màster universitari posterior a la carrera de fisioteràpia. Per tant, a l´hora d´escollir un professional osteòpata és important assegurar-se que disposa de l´adequada formació.

Els seus orígens

Aquesta tècnica va ser desenvolupada a finals del segle XIX pel metge nord-americà Andrew Taylor Still després d´observar l´estreta relació que existeix entre l´estructura musculoesquelètica i la funció dels òrgans. Els cos treballa com una sola unitat, on tots els sistemes de l´organisme treballen de manera enllaçada. D´aquesta manera l´afectació d´un d´aquests sistemes comporta també que altres quedin afectats.

En aquest sentit, el professional osteòpata abans d´iniciar un tractament manual observa l´estat de salut de la persona i les possibles disfuncions que té. Així, una desviació de la columna vertebral, una alteració en la postura del cos o qualsevol canvi en les articulacions pot descompensar altres sistemes de l´organisme.

Aquesta disciplina terapèutica també interpreta que pot passar a la inversa. Una malaltia orgànica podria estar alterant la postura del pacient, generar contractures i alteracions musculars o esquelètiques de manera que generi dolor.

És per això que l´osteòpata basa el seu treball en una primera avaluació exhaustiva del pacient.

Avaluar la història clínica

El pas inicial consisteix a revisar tota la seva història clínica per tal d´aconseguir un correcte diagnòstic i, d´aquesta manera, poder dissenyar un bon tractament personalitzat. Cada individu, tot i presentar una mateixa malaltia, pot necessitar que l´osteòpata realitzi un abordatge manual diferent.

El tractament es basa en la teràpia manual i la principal eina que utilitza el terapeuta són les seves mans, juntament amb els coneixements d´anatomia, fisiologia i patologia. L´osteòpata utilitza un conjunt de tècniques manuals per tal de restablir la funcionalitat de l´organisme, alleujar el dolor i promoure la salut.

"El moviment és vida." Aquesta frase del creador de la disciplina, Andrew Taylor Still, demostra la filosofia de l´osteopatia. El terapeuta treballa per assegurar que totes les estructures tinguin un bon moviment (des d´un múscul o una articulació fins a la més mínima cèl·lula es mou) i una bona relació entre si perquè la funció que han de desenvolupar sigui la correcta. L´osteopatia és també una medicina preventiva que tracta una disfunció abans que aparegui el dolor.