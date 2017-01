Els acompanyants

►Les botifarres

És l´embotit de porc per excel·lència dels cansaladers catalans i un dels nostres emblemes gastronòmics. Crues (també dites blanques), negres, d´ou, d´arròs... Aquí ja és qüestió de gustos, però totes són bones per convertir-se en la proteïna (animal, en aquest cas) que complementarà la calçotada. Les botifarres es couen a les brases on s´han cuinat els calçots i solen servir-se després d´aquests.

►La carn de xai

Un altre dels complements habituals de les calçotades (i que fan que sigui del tot impossible sortir-ne amb gana) és la carn de xai. Com no, també la prepararem a la brasa, ben torradeta. I si ens és possible, ho farem en una brasa aconseguida a partir de llenya, de manera que la carn s´impregnarà d´una flaire i un sabor molt específics. Les mitjanes i les costelletes són unes parts del xai que resulten molt adients per a les calçotades.

►La salsa ataronjada

Encara que cada cuiner la prepara amb el seu toc personal, els ingredients bàsics si volem tenir a taula una bona salsa de calçots per a quatre persones són: 100 grams d´ametlles torrades, 30 grams d´avellanes torrades, quatre o cinc tomàquets vermells rostits, una cabeça d´all rostida, 80 centilitres d´oli d´oliva, mig gotet de vinagre, un pebrot sec, un polsim de pebre vermell dolç, julivert i sal. Tot, ben batut.

►Una crema catalana

Les postres també poden ser d´allò més variades, però res millor que acabar un àpat tan nostrat com la calçotada amb una bona crema catalana que, recordem-ho, també rep el nom de crema de sant Josep. El motiu d´aquesta denominació és que, ja anys enrere, a les cases era costum preparar-la el dia 19 de març. Una bona taronja també ens pot acabar de satisfer a taula i ens servirà per començar a pair la ingesta.