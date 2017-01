La depresión, principal causa incapacitante

Sufrir algún tipo de dolencia o enfermedad mental provoca a veces que las personas que padecen este problema no puedan llevar una vida privada o laboral normalizada. En concreto, la depresión (un síndrome psicológico) es la principal causa de incapacidad total en España, si entendemos esta idea en el sentido de no poder desarrollar las tareas del día a día de una forma común, pese a no tener de entrada ninguna discapacidad física o intelectual que lo impida.

Ésta es una de las conclusiones que se extraen de un reciente estudio que ha desarrollado el Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques de Barcelona (Imim). De esta manera, la depresión se convierte en el principal factor incapacitante en España, según indica la investigación. En segundo lugar está la artritis (es decir, la inflamación de las articulaciones) y, después, la ansiedad, otro trastorno de tipo psicológico.

En Europa

Las enfermedades mentales son, igual que ocurre en España, una causa importante de incapacidad en otros países europeos. Igual que lo es, por otra parte, el dolor crónico. De hecho, este mal (el dolor crónico), la ansiedad y la depresión explican en torno a la mitad de los casos de incapacidad total de las personas sin una discapacidad física o intelectual manifiesta. Ocurre tanto en los países del centro-oeste como del sur de Europa.

Parece que los trastornos mentales no son una causa tan importante de incapacidad para la vida de las personas en países del este de Europa, como Bulgaria o Rumanía, según indica el estudio. Allí, el dolor crónico es la principal causa incapacitante, si bien las enfermedades cardiovasculares, la migraña y el dolor de cabeza también son factores que resultan destacables en este sentido. Para tener datos de buena parte de Europa, la investigación se ha llevado a cabo en diez países (Bélgica, Francia, Alemania, Holanda, el Reino Unido -en concreto, en Irlanda del Norte-), Portugal, Bulgaria, Rumania, Italia y España. En total, el trabajo ha recogido información de 13.666 personas.

Un problema común

En cuanto al dolor crónico, en torno a un 15% de los europeos de entre 18 y 64 años que dijeron haber presentado un episodio de incapacidad total o parcial en el último mes manifestaron tener este problema. En esta misma línea, uno de cada diez europeos declara haber sufrido un día de incapacidad total en el último mes, es decir, de no haber podido llevar una vida normal por algún motivo de salud, ya sea por sufrir depresión, ansiedad, dolor crónico u otra dolencia.

Sobre la relación que existe entre tener diagnosticada una enfermedad mental y el desarrollo de un mal incapacitante, Jordi Alonso, investigador del Imim y Gabriela Barbaglia, investigadora de la Agència de qualitat i avaluació sanitàries de Catalunya, afirman que es importante mejorar en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades mentales en la población que está en edad de trabajar, ya que éstas se asocian a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades físicas crónicas y a una proporción muy importante de discapacidad total o parcial.