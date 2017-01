És hora d'endreçar la casa

Les figuretes del pessebre, l´arbre, les garlandes i tota la decoració nadalenca ja han desaparegut del nostre paisatge quotidià. Però a casa continua havent-hi un cert desordre. Als objectes habituals afegim ara els regals que ens han portat els Reis. Amb l´inici del nou any res millor que mirar el nostre voltant i posar les coses al seu lloc. Ha arribat el moment d´endreçar des de l´armari fins a la taula de treball, la casa o l´oficina per netejar la ment i sentir-nos més feliços.

Si volem anar més enllà i començar aquest 2007 fent una neteja profunda del nostre entorn res millor que seguir els consells de la japonesa Marie Kondo. Autora del best-seller "La màgia de l´ordre" (Ara Llibres), ha venut més de 3,6 milions d´exemplars a 33 països. El seu mètode, tot un fenomen mundial, és radical però efectiu. La seva filosofia és que només cal conservar allò que ens produeix alegria i emocions. La resta es llença. Identificar només les coses que ens són realment útils ens ajudarà a fer una neteja més ràpida. "Una reorganització espectacular a casa teva endegarà un canvi semblant en el teu estil de vida i la teva perspectiva. Et canviarà la vida", assegura.

Endreçar les coses és tot un art que es pot aprendre. Cal mentalitzar-se i posar una mica de "força de voluntat i sense caure en l´obsessió", com explica a l´agència Efe Cloti Martínez, autora del llibre "Reorganizarte" (Now Books). Només cal parar atenció i ser observador. "Comença amb un petit ra-có, un calaix del bany, un escriptori, fins que el procés de neteja es va fent gran i s´apodera de tu", diu.

L´ordre pacifica la ment

Es tracta d´organitzar els objectes per sentir-te feliç. "L´ordre t´ajuda a pacificar la ment i a estar tranquil", indica. Emmagatzemar els objectes personals de forma coherent i ordenada també farà que siguin més fàcils de localitzar. D´aquesta manera no ens haurem de preocupar a perseguir per tota la casa on és cada cosa perquè sabem on anar a buscar-la. "Si poso les claus sempre en el mateix lloc i no hi són això vol dir que les he perdut", explica.

L´ordre s´ha de fer extensiu a to-ta la llar per aprofitar millor l´espai i aconseguir que tot el que hi ha "treballi per a tu". Perquè, d´aquesta manera, no perds ni cinc minuts a buscar una cosa "i això et tranquil·litza i manté el teu cap en coses que valen la pena", indica Cloti Martínez.

L´armari, ben endreçat

Un dels espais que necessitem tenir ben organitzats per estalviar-nos despeses supèrflues és l´armari. Hem de procurar no tenir-lo ple de roba perquè ens dificulta trobar les peces. Amb ordre evitem comprar articles similars.

També hem d´estar alerta a l´hàbit de comprar en excés i acumular coses. "Un alt percentatge de nosaltres tenim tendència a acumular. Posseir més objectes del compte ens fa sentir millor. Identifiquem l´excés amb què tenim poder adquisitiu i ens va bé. Això explica que ens costi més desprendre´ns de les coses.

La recomanació de l´experta Cloti Martínez és fixar-se límits, utilitzar el sentit comú i ser conscients de l´espai de què disposem. "El que tinguis utilitza-ho i col-loca-ho de manera harmònica, que et doni una sensació de net i ordenat", apunta.

També recomana si fa falta replantejar-se l´ús de cada habitació. A més, és important visualitzar els interiors dels armaris i renovar-los si cal. "A mesura que canviem com a persones l´espai on vivim necessita reorganitzar-se", conclou.