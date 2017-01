Cases Rurals, gaudir de l'entorn a la natura

L´home és un animal natural i cultural. La terra el crida, el posa en moviment. I estar envoltat de naturalesa, en contacte amb ella, també. La major part de nosaltres vivim en un món de ciment, atrafegat, que no ens permet gairebé ni respirar i quan ho fem no pot ser aire pur. Per això, poder treure temps per gaudir d´espais encara poc tocats per l´home i amb escassa contaminació, es converteix en una prioritat i una activitat per dur a terme, com a mínim, un cop l´any.

I precisament per aquestes dates, quan es pot gaudir d´un aire fred que ens rejoveneix i ens renova els pulmons, mentre pensem en la llar de foc que ens espera després de la passejada o l´excursió que haguem programat, és un dels millors moments per organitzar una escapada a una casa rural.

Gaudir de l´entorn

Tot i ser un fenomen relativament recent a Espanya si es compara amb la resta d´Europa (on zones com els Alps o la Provença en van ser impulsores), el turisme rural ha agafat molta força els últims anys també aquí. I és que es tracta d´una activitat que ofereix un seguit d´elements que criden molt l´atenció i solen agradar molt, com el contacte amb la naturalesa, la qualitat dels espais i de les persones, la gastronomia i el patrimoni local.

Les instal?lacions en les quals un acostuma a allotjar-se solen ser antigues masies i caserius que, un cop rehabilitats, reformats i adaptats, solen estar regentats de manera familiar i ofereixen un servei de qualitat, que sovint solen donar els mateixos propietaris.

D´allotjaments turístics rurals n´hi poden haver diversos, depenent de la classe d´habitatge on es realitzi l´estança. Així, alguns exemples poden ser la casa rural en lloguer complet; la casa rural compartida, llogada per habitacions; un apartament rural; un hotel rural o balneari; bungalous o cabanyes i també albergs, entre altres.

Què es pot fer?

Dins del que s´anomena turisme rural, que seria la modalitat estàndar consistent en gaudir fonamentalment de la casa i del seu entorn, existeixen altres modalitats de turisme rural caracteritzades per la relació d´algun tipus d´activitat lligada a l´estança citada. Una d´elles, molt popular, és l´Agroturisme. Es tracta de la modalitat turistica que es desenvolupa en àrees agropecuàries i que proporciona el contacte directe amb les activitats agràries tradicionals, amb l´aprofitament d´un ambient rural i amb les manifestacions culturals i socials productives. Es busca que l´activitat representi una alternativa per aconseguir que la població rural es beneficiï amb la participació de la seva activitat econòmica mitjançant l´agricultura i el turisme. En segon lloc trobem l´enoturisme i el gastroturisme. Són estades turístiques associades a una explotació vinícola o establiment gastronòmic en la qual els hostes gaudiran coneixent i degustant la producció de la mateixa. Una alta modalitat és la que s´anomena turisme ecològic o ecoturisme, que es defineix com el segment turístic en el qual es prioritza la preservació de l´espai natural on es realitza. És per això que el seu disseny contempla, per sobre de tot, el medi natural i la seva conservació. Un exemple podria ser l´observació d´aus i flora.

També trobem el turisme esportiu. En ell, la pràctica de qualsevol activitat esportiva en l´àmbit rural és la base de l´activitat, com per xemple la caça, el cicloturisme o la pesca. Molt similar és el turisme d´aventura, on s´usa l´entorn o mitjà natural com a recurs per produir sensacions de descobriment. És per això que el seu objectiu bàsic és poder aconseguir transmetre aquestes sensacions. Per això necessiten espais poc usats turísticament (parapent, caminades...). Finalment trobem el turisme cultural, que es basa en l´utilitzaició de recursos històrics, culturals, costumistes... d´un territori orientant-se cap a la preservació i millor coneixement dels mateixos. Pot ser des de circuits històrics a visites a llocs d´intrerès arquitectònic.