Tributo a Alaska en el Number One

La discoteca Number One sigue fiel a su oferta de directos centrados en los grupos de tributo recibiendo esta noche a la formación Rey del Glam. Se trata de un proyecto surgido en Barcelona, producido por SCM, e integrado por Oscar Bretau (guitarra y voces), Xavi Romero (sintetizadores, programación y voces) y Mary Glam (voz). Se trata de "tres artistas unidos para crear un tributo de un parecido casi idéntico al original", se asegura. No en vano "han creado un show, que tiene el objetivo de ser divertido y sobre todo para no parar de bailar." El concierto se inicia a las 11.45 de la noche.