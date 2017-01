La sala Legends recibe a Catfingers

Catfingers es una banda de versiones de funk, blues y soul de Barcelona, cuyo repertorio "mezcla clásicos de la gran década dorada del Motown de los años sesenta y la fiebre de las pistas de baile de los setenta con versiones de temas actuales", explica la banda en su biografía.

Sus variadas influencias les llegan, según admiten, de artistas como Aretha Franklin, James Brown, The Crusaders, Stevie Wonder, Jamie Cullum, John Mayer, el sello Motown, Brand New Heavies o Jamiroquai. Hoy actúan a partir de las once de la noche en la sala Legends, en un concierto que cuesta diez euros, con consumición.