Una cautivadora historia de amor

"La ciudad de las estrellas" ("La La Land"), de Damien Chazelle, es la encantadora película que acaba de ganar siete Globos de Oro, entre ellos el de mejor film musical. Cuenta la historia de amor entre un pianista de jazz sin trabajo fijo y una aspirante a actriz a la que rechazan en todos los cástings. El argumento es convencional pero está muy bien contado y aun mejor interpretado, amén de poseer una preciosa banda sonora. Empieza como un homenaje a los musicales clásicos –esos en los que la gente rompía a cantar y bailar sin más en cualquier lugar y, aunque no se conocían de nada, todos se sabían la letra y la coreografía– con un largo y virtuoso plano-secuencia que ya nos da una idea del tipo de película encantadora y glamurosa que vamos a ver, si bien en la parte final se vuelve casi tan melancólica como "Café Society". Ryan Gosling efectúa una interpretación magnífica. Basta con mirarle para saber qué piensa y siente su personaje, no hace falta ni que abra la boca. Su compañera de reparto, Emma Stone, no le va a la zaga y ya ganó el premio a la mejor actriz en Venecia. La anécdota es que Justin Hurwitz, el compositor de la maravillosa banda sonora, fue guionista de "Los Simpson" y que el director, Damian Chazelle, escribió "Grand Piano", rodada en Terrassa. Intérpretes: Ryan Gosling, Emma Stone. J. K. Simmons. (Cinesa).

"¿Tenía que ser él?", de John Hamburg, es una comedia sobre una familia que se dispone a conocer al novio de la hija, que es rico y guapo pero también un cretino integral, inculto e inmaduro, es decir, se trata de una especie de versión (o perversión) gamberra de "El padre de la novia". El humor se basa en el tipo de contraste de los números de payasos: el siempre excelente Bryan Cranston sería el blanco y James Franco el augusto pero sus encontronazos no siempre son aptos para el público infantil. No obstante, el que acaba robando todas las escenas es el secundario Keegan-Michael Key. Por lo demás, los guionistas no son capaces de explicar cómo es posible que un tipo tan burro haya sido capaz de crear una empresa que le ha hecho multimillonario en dos días pero, en cambio, son diáfanos a la hora de desvelar el mensaje de la película que no es otro que lo único que importa es el dinero y como si la nena se quiere casar con un orangután mientras sea rico y les solucione la vida a todos. Intérpretes: Bryan Cranston, James Franco, Zoey Deutch, Megan Mullally. (Cinesa).

"Proyecto Lázaro", de Mateo Gil, es una película de ciencia-ficción protagonizada por un joven criogenizado que despierta setenta años después en un mundo que no reconoce. El guion quiere ser una reflexión sobre la vida, la muerte, el amor y los pros y los contras de los avances médicos y del concepto de inmortalidad. Intérpretes: Tom Hughes, Charlotte Le Bon. (Cinesa).

"Underworld: guerras de sangre", "opera prima" de Anna Foerster, es la enésima secuela de una serie de vampiros y hombres lobo que se inició en 2003. La directora realiza un trabajo correcto, aunque abusa de la cámara lenta, pero la película no deja de ser "más de lo mismo" y Kate Beckinsale malgasta su talento en un papel que no está a su altura. Intérpretes: Kate Beckinsale, Theo James, Charles Dance. (Cinesa, en 3D).

"La autopsia de Jane Doe", de André Øvredal, que ganó un (incomprensible) premio en el pasado festival de Sitges, es un film de terror que tiene una primera mitad muy lograda e intrigante y una segunda parte que no sólo resulta increíble sino que provoca involuntarias carcajadas en lugar de dar miedo. Se salva, eso sí, la interpretación de Brian Cox en el papel de un forense enfrentado a un cadáver que desafía todo lo qué sabe de medicina. Intérpretes: Emile Hirsch, Brian Cox. (Cinesa, VOSE).

"Orm en el reino de las nieves", de Aleksey Tsitsilin, es una película rusa de dibujos animados protagonizada por un troll mentiroso que quiere casarse con una princesa aunque para eso primero tendrá que rescatarla. Al parecer no tuvo unas críticas muy buenas en su país y ha tardado tres años en llegar al resto del mundo. (Cinesa, en catalán y castellano).

"Elle". de Paul Verhoeven, es una polémica película sobre una mujer violada que, en lugar de denunciar a su agresor, se dedica a provocarle para que la vuelva a atacar. Aunque el film deja claro que la protagonista está desequilibrada, la historia es lo bastante ambigua como para parecer en demasiados momentos una justificación de la violencia machista. Intérpretes principales: Isabelle Huppert, Laurent Lafitte. (Filmoteca, Club Catalunya, miércoles noche, VOSE).