Proyección del film "To be or not to be" en Amics

El cine-club de Amics de les Arts proyecta hoy "To be or not to be", de Ernst Lubich (1942), en versión original subtitulada en castellano. La sesión, de entrada gratuita, tendrá lugar a las diez de la noche, en los locales del Cercle Egarenc. Prohibida por la censura franquista hasta 1970, "To be or not to be" es un clásico de la historia del cine, y especialmente del género de comedia. Está protagonizada por una compañía de teatro que se ve envuelta en una intriga de espionaje durante la invasión nazi de Polonia, circunstancia de la que Lubitch se sirvió para desarrollar una parodia de las dictadores y los autoritarismos.