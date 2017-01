El Ateneu Candela dedica su ciclo de enero al cine japonés

"A Scene at the Sea", la película que se proyecta hoy.

La programación cinematográfica del Ateneu Candela se ha retomado en este primer mes de año con un ciclo muy especial, de cine japonés. La intención de los organizadores del colectivo Videodrome ha sido la de "buscar nuevas experiencias cinematográficas", llenando el Ateneu de "samurais, yakuzas y otros sabores japoneses con una programación que combinará algunos clásicos y algunas idas de olla...". En este caso, reflexionan: "Ya sabemos que Japón es un país de muchos contrastes, y son capaces tanto de la poesía más delicada cómo de la escatología más 'trash", advierten.

Tras haber inaugurado la semana pasada el ciclo con uno de los maestros del cine japonés, Akira Kurosawa, y su película "Throne of blood" (1957), hoy la propuesta regresa con una película mucho más reciente, "A Scene at the Sea" (1991) dirigida por otro maestro, Takeshi Kitano.

Este cineasta, según explican los organizadores del ciclo, cuenta con una filmografía en la que "siempre han destacado más los relatos de yakuzas", aunque en este caso se atreve con una historia bien distinta: la de "un sordomudo que descubre que su gran pasión es el surf."

Los yakuzas sí estarán presentes en la sesión del próximo miércoles 18, con la proyección de "Battles without honor and humanity" (1973, Kinji Fukasaku). Se trata de la primera parte de "Yakuza Papers", una de las sagas más famosas del cine yakuza que "muestra el Japón de posguerra y la lucha para controlar el mercado negro de los diferentes clanes yakuza."

El ciclo se cerrará el día 25 con "Mutant girls squad" (2010), una "bizarrada de serie Z.".