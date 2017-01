Regals en venda

Xvier L. és el nom d´un dels milers d´usuaris de l´aplicació per a mòbils, ordinadors i tauletes Wallapop, en què els internautes poden vendre aquells objectes i estris varis que ja no utilitzen, sobretot a compradors de la seva zona, però també de milers de quilòmetres enllà. L´usuari Xavier L. va penjar aquest dilluns passat a Wallapop el següent missatge: "Venc aquest regal de Nadal perquè no el sé usar. Està nou, impecable, amb carregador i una garantia demostrable fins al desembre del 2017".

El regal en concret que l´usuari Xavier L. ara revèn és un rellotge intel·ligent de tipus esportiu. "No l´hi veig la utilitat. Sí és que no he sabut ni connectar-lo al telèfon mòbil! Encara que tampoc m´hi he esmerçat gaire, la veritat", ens explica per xat en Xavier López, que és el seu nom real. "Jo m´estimava més que em fessin un altre regal. Així que amb els diners que obtindré de la venda del rellotge, em compraré roba o potser me n´aniré uns dies a la neu", diu el noi, de 24 anys i resident a Vilafranca del Penedès, tot i que treballa de programador web en una empresa ubicada al barri del Segle XX, a la nostra ciutat.

Ja l´any passat, en Xavier recorda que va vendre per Wallapop una torre de so que també li havien ofert per Nadal: "En vaig aconseguir uns 60 euros. No volia fer el lleig al familiar que me l´havia regalada de demanar-li el tiquet de compra per anar-la a canviar, així que vaig decidir posar la torre de so a la venda per internet".

En Xavier respon bé al perfil mitjà de l´usuari dels webs i les aplicacions destinades a la compravenda de productes de segona mà. Segons Wallapop, set de cada deu dels seus internautes estan a la franja dels 20 anys. En Xavier, en tant que jove, també és un bon exemple de cibernauta que ha optat per vendre a plataformes de la xarxa aquells presents nadalencs que no l´han acabat de convèncer. O, dit en anglès, en Xavier s´ha sumat al fenomen del "regifting".

Una data clau

Al portal Amazon, un dels líders mundials en el sector del comerç electrònic, han vist des de la nit de Nadal com ha crescut el nombre de regals poc exitosos que s´exposen al portal a fi de trobar un nou comprador. "El fenomen del ´regifting´ sol arrencar després del dia 25 de desembre, però quan de debò es nota és a partir del 7 de gener (avui, doncs), just després de Reis", ens expliquen a Amazon. El Nadal passat, la companyia ja va constatar que les vendes al web d´aquells regals que no havien agradat els seus destinataris va créixer un 20 per cent enfront del Nadal anterior. Des d´Amazon esperen que la tendència segueixi aquest any en la mateixa línia.

"El ´regifting´ no és una moda passatgera, sinó una tendència imparable que es transmetrà per Wallapop o per aquelles aplicacions que sàpiguen facilitar les coses als usuaris per vendre els seus regals", explica en Xavier Rivera, professor de noves tecnologies d´Escodi, l´Escola Superior de Comerç i Distribució, situada al Vapor Universitari de Terrassa, per a qui entre el 10 i el 20 per cent dels presents que els catalans haurem rebut aquestes festes "aniran a parar a llocs per a la seva venda".

Tantes raons com venedors

També dilluns, la usuària terrassenca de Wallapop Pepa N. va penjar el següent anunci: "Venc una bosseta de pell. Va ser un regal de Nadal". Una mica abans, l´egarenca Mar P. hi oferia un producte, si més no, curiós. "Jersei de Nadal amb llums. Sense estrenar. Talla 40/42. Unisex." La Mar va tenir sort, perquè al cap de poques hores aquest jersei tan lluminós ja havia trobat comprador. O, com a mínim, la terrassenca ja el tenia "reservat" per a algú.

"És un jersei que va comprar una amiga per dur a França i regalar-lo allà. Però al final no hi ha anat i m´ha dit que el posés a la venda", conta. La internauta comenta de pas, també en una conversa a través del xat, que als portals de segona mà ella "és més de comprar que no pas de vendre".

Com podem comprovar, hi ha motius molt diversos entre els qui decideixen col·locar al mercat aquells articles nadalencs que, d´altra manera, potser acabarien abandonats per sempre més en un calaix empolsinat. En Xavier Ribera, professor d´Escodi, es refereix precisament a aquesta varietat de raons: "Venem els regals perquè no ens han agradat; perquè hem perdut el tiquet de compra i ja no els podem tornar a la botiga; per necessitat econòmica; perquè sabem que no els utilitzarem o, simplement, perquè ens els volem treure de sobre".

També pot donar-se el cas, per exemple, que els Reis de l´Orient hagin estat molt i molt generosos, i ens hagin dut a casa el flamant iPhone 7. Potser nosaltres ja teníem un model anterior d´iPhone i ara no sabem pas què fer-ne. Doncs posar-lo a la venda per internet i treure´n uns calerons pot ser una bona solució. El mateix pot passar si el Pare Nadal ens ha dut una videoconsola d´última generació i, de l´anterior que teníem, ens n´hem oblidat només de veure la nova. Aquesta també és una altra raó identificada que ens indueix a practicar el "regifting".

Els regals electrònics són, cal dir-ho, un dels que més s´acaben revenent per internet, segons Amazon. També ocorre, en gran mesura, amb els llibres, els joguets i els elements de decoració per a la llar. Segons la plataforma, els espanyols solen tardar una mitjana de 30 dies en aconseguir donar una segona vida a aquells obsequis que fan més nosa que il·lusió.

I és que encertar en el detall que comprem a una persona estimada, ja sigui un amic o un familiar, sovint no resulta gens fàcil, encara que ens pensem conèixer molt el destinatari en qüestió. Un jersei d´un color semblant a un altre que ja teníem; un rellotge que, per ser amb una esfera massa grossa, sempre duríem ben tapat; uns calçotets amb un estampat impossible; una motxilla per anar al gimnàs que, per al nostre gust, resulta massa petita... La llista de regals decepcionants que ens han fet amb els anys esdevé, no ens enganyem, inacabable.

Qui són els qui més fallen?

Segons un estudi del web de segona mà Vibbo, durant les setmanes posteriors al dia de Reis, els anuncis publicats a la plataforma augmenten entre un cinc i un vint per cent. Però qui són les persones que més s´equivoquen quan ens fan un regal? Si atenem l´estudi de Vibbo, els sogres són els qui menys l´ensopeguen. Tampoc els "amics invisibles" (en referència al joc nadalenc en què fem i rebem obsequis a partir d´un sorteig el resultat del qual roman en secret durant dies) semblen massa hàbils en triar bé què ens compren.

L´estudi també indica que els joves d´entre 18 i 35 anys són els qui més regals fallits reben per Nadal. I que quan els posen en venda n´obtenen una mitjana de 144 euros. Així que ningú es desesperi si la nit de Reis no va anar tan bé com haguéssim desitjat. Tal vegada els regals desafinats puguin tenir una nova oportunitat a la xarxa. I el que és millor: qui va errar no té per què assabentar-se´n.