Opinió: Vuit claus que expliquen el fenomen

Últimament s´ha observat com el dia 26 de desembre i el 7 de gener es disparen les entrades de productes a pàgines web i a botigues de venda de segona mà. Cada any ens toca algun regal poc desitjat, o directament un "pongo", que és com col·loquialment coneixem els productes dels quals no en sabem què fer, ni on col·locar ("no sé dónde lo pongo"). Aquest fenomen queda recollit en un estudi recent de la consultora TNS, que afirma que el 5% dels regals que s´han fet aquest Nadal, acabaran revenuts a llocs de venda de segona mà.

Però, què ha fet que proliferin aquests comerços? Com s´explica que en tres anys una aplicació com Wallapop superi els deu milions d´usuaris? Les claus de l´èxit d´aquesta "app", i de què en el nostre país finalment ens acostem als costums anglosaxons quant a la compra-venda de segona mà, són:

1/És entretinguda

L´aplicació ens permet xafardejar què venen el nostres veïns i crear un "petit negoci" en el qual podem socialitzar, regatejar i, inclús, lligar.

2/Estem sobreequipats

A moltes persones, els costa trobar un regal que els faci il·lusió, ja que tenen de tot i, a part, les cases són cada vegada més petites, raó per la qual és un plaer buidar prestatges guanyant diners.

3/Volem els diners

El regal més desitjat cada Nadal són els diners i aquesta és una forma ràpida d´aconseguir-los.

4/Ens fa sentir bé

Som éssers socials i ens agrada negociar i jugar. Per això, vendre els nostres articles i, a més, establir una bona negociació ens provoca plaer.

5/Els "millennials" volen "usar", més que "posseir"

Els "millenials" van néixer a partir de mitjans dels vuitanta. Són noves generacions que aposten per valors postmaterialistes. Valoren "fer" i "ser", més que "tenir".

6/Obsolescència

Els productes cada cop "caduquen" més ràpid, sobretot per les modes, que s´acceleren constantment, tant pel que fa a la tecnologia com a la roba.

Així, per a molts consumidors, quan un producte ja no agrada, se´n desfan, encara que aquest segueixi funcionant.

7/Wallapop és fàcil, proper i ràpid d´utilitzar

Aquestes característiques resulten essencials perquè un negoci funcioni. A banda, Wallapop pot geolocalitzar. Això vol dir que permet, a l´usuari d´aquesta coneguda aplicació, contactar amb les persones que es troben al seu entorn més proper.

8/La sostenibilitat

Es basa en reduir, reciclar i reutilitzar. Si creiem que és essencial per al Planeta ser sostenibles, la compra de segona mà és una excel·lent forma de contaminar menys, ja que donem una segona vida a un producte.

L'autor és professor de Psicologia del Consumidor d´ESCODI, la Universitat del Comerç