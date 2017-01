L'art de saber anar de rebaixes

Després de l´esperat pas de Ses Majestats els Reis d´Orient, l´època de regals encara continua amb les rebaixes. Això sí, en format self-service. Es tracta d´un dels moments del calendari comercial més esperats pels consumidors, que porten temps esperant que facin un descompte (bo, si pot ser) en aquell producte que fa temps que tenen vist. Això sí, no cal tampoc reproduir aquelles imatges que a molts ens vénen al cap quan pensem en rebaixes. Aglomeracions i descontrol, persones que esperen impacients l´obertura del centre comercial de torn per entrar com una estampida per aconseguir aquell pantaló o vestit que tant els agrada a millor preu.

Planificar, la clau

Anar de rebaixes es pot fer d´una manera pausada, tranquil·la i gaudint de l´estona. Per això, us oferim un llistat de consells per sobreviure a un dels moments més anhelats pels amants de la moda.

És important primer de tot fer-se una llista amb les coses que realment volem o necessitem. Així, evitarem comprar articles només per capritx, i que pot ser que després quedin a l´armari. Relacionat amb això, també és important marcar-se un pressupost. És la millor manera de controlar la despesa i no quedar-se sense diners durant la resta del mes. Així t´assegures també que apostes pel que realment importa. I, per poder gaudir de l´activitat, res millor que traçar una ruta de les teves tendes preferides, anar ben còmode i aprofitar les hores de menor afluència si es pot.

Un altre bon consell és comparar abans de comprar. Sabem que és complicat quan pots arriscar-te a quedar-te sense aquella peça que t´agrada. El que pots fer doncs és comprar, comparar i, si trobes alguna cosa millor, retornar-ho. Assegura´t abans però de la política de devolució de cada botiga. En aquest sentit, has de saber que, per llei, els comerços no estan obligats a realitzar canvis o devolucions. I, en el període de rebaixes, les condicions poden ser moltes. Hi ha establiments que no permeten que retornis el que has comprat durant les rebaixes, per això és tan important preguntar.

També sabem que és normal que es busquin gangues. Però compte! Saldos i tares no. Hi ha moltes tendes que aprofiten les rebaixes per treure allò que tenen guardat des de fa temporades o per mostrar els productes de menys qualitat.

Compte també amb la targeta de crèdit. No n´abusis perquè és molt fàcil que se t´escapi de les mans. I, si pots, vés sol/a de compres. Si vas amb més gent, pots caure en la temptació i comprar coses que no tenies pensades. També has d´anar amb molt ull amb els missatges enganyosos. "Fins al 70%" vol dir que, com a màxim, els articles estaran rebaixats aquesta quantitat, però poden tenir només un 10% de rebaixa, per exemple. Comprova també el preu antic i el nou per saber el descompte real.

I, com no, també et pots permetre algun luxe. L´època de rebaixes és precisament el moment ideal per comprar allò que no vam poder adquirir en plena temporada. Això sí, no compris només perquè és barat i assegura´t d´agafar la talla correcta. Amb tot això, estareu més que preparats per aprofitar i gaudir de les rebaixes, que avui mateix comencen a la ciutat.