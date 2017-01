L'amarant. El cereal que viatja des d'Amèrica fins a l'espai

Si desitgem començar l´any amb un estil de vida més saludable ha arribat l´hora de descobrir l´amarant, un cereal d´origen asteca, ric en proteïnes, vitamines i fibra. Tot i que és encara molt desconeguda, aquesta planta originària de Mèxic i Centreamèrica s´està posant de moda. Els experts en alimentació han redescobert els seus beneficis per a la salut cardiovascular i recomanen el seu consum, perquè té un alt valor nutritiu. L´amarant conté magnesi, fòsfor i manganès. També posseeix aminoàcids (en especial metionina i lisina) i aporta vitamina "A" i vitamina "C" (essencial per fixar el ferro, evitar els radicals lliures i netejar les artèries). A més, és ric en silici i magnesi, minerals per fixar el calci als ossos.

Igual que la quinoa és una llavor, però és més semblant a un cereal, amb un alt valor nutritiu. Si el comparem amb el blat, posseeix quatre vegades més calci i dues vegades més ferro i magnesi. A més, aporta bones dosis de proteïnes.

Amb totes aquestes propietats no és estrany que, fins i tot, la Nasa l´hagi seleccionat per introduir-lo en la dieta dels astronautes. Va ser l´any 1985 quan va començar a germinar als viatges espacials, en concret a la nau Atlantis, segons destaca l´Associació Mexicana de l´Amarant (AMA). I ara és un dels aliments habituals dels astronautes.

L´amarant gaudeix d´una gran reputació com a gra, perquè s´ha observat que a les zones rurals d´Amèrica del Sud, on es consumeix de forma habitual, pràcticament no hi ha malnutrició. Com la quinoa, és conegut per la seva capacitat per créixer en sòls pobres en nutrients i en condicions climàtiques adverses. "Una tassa d´aquest aliment aporta 28 grams de proteïnes, mentre que l´arròs en conté 13 grams", constata a l´agència Efe la doctora Katz, de la Universidad Favaloro (Argentina). "A més a més, conté més proteïnes que els cereals sense gluten", explica aquesta especialista.

Diferents preparacions

L´amarant és un pseudocereal clau també per a l´alimentació de persones vegetarianes o que vulguin reduir la ingesta de proteïna animal. Amb un sabor i coccions similars a les dels cereals, a Mèxic el gra de la planta és un aperitiu popular. Es conrea als Andes i s´està estenent a Amèrica del Nord i també a Europa.

A més de les llavors, la planta s´aprofita en la seva totalitat. Les tiges es consumeixen com a verdura i les seves fulles es poden afegir a diferents guisats o emprar per a l´elaboració de sopes, cremes o truites.

Actualment els grans són la base per elaborar galetes, truites, coques, massapans, crestes, xarops, farines, cereals enriquits i begudes. És ideal per consumir en sopes, com ho fan a Amèrica del Sud. La millor manera de cuinar-lo, pel fet que té una textura densa, és barrejar-lo amb algun altre cereal, com ara arròs integral. Si el voleu coure sol, cal afegir-hi una quantitat doble d´aigua que de cereal i bullir-lo uns 20 o 30 minuts.

La seva farina pot ser utilitzada com a espessidor excepcional per a salses, sopes, estofats i, fins i tot, gelees. Les llavors de l´amarant també poden afegir-se a amanides o bé a barretes de cereals o galetes cruixents. Fregides directament a la paella es transformen en unes divertides i saboroses crispetes. Diuen que és un snack amb més proteïnes i fibra que fins i tot el tradicional blat de moro.

A Mèxic, l´any passat van celebrar el Dia de l´Amarant en una trobada on 250 productors van mostrar les virtuts d´aquest superaliment. Encara hem d´aprendre molt dels recursos naturals.