Els parabrises, ben protegits del glaç

Ara sí que les baixes temperatures han arribat de debò a Terrassa, la comarca i Catalunya en general. Potser a la nostra ciutat no ens passarà, perquè a Terrassa les glaçades resulten poc habituals, però depèn a quin indret ens trobem podem despertar-nos un dia i, en anar a buscar el cotxe, ens podem trobar amb la sorpresa que el parabrisa està ben glaçat. Què hem de fer llavors per actuar d´una manera correcta i no danyar aquesta part bàsica del nostre automòbil?

Des de Carglass aconsellen, d´entrada, que eliminem el gel amb l´ajuda d´una rasqueta de plàstic. És millor emprar-ne una que estigui feta d´aquest material perquè així evitarem causar cap desperfecte al vidre. Una altra possibilitat és remullar els parabrises amb alcohol per tal d´aconseguir que el gebre es desfaci a poc a poc.

Si hi ha una esquerda

En el cas que el nostre parabrisa tingui ja algun desperfecte, un simple impacte, hi ha certes accions que mai de la vida hem de dur a terme, perquè potser l´acabaríem danyant més o, pitjor encara, trencant. Mai, per exemple, hem d´intentar descongelar els vidres davanters amb aigua molt calenta o bullent, ni tampoc (si el parabrisa ja té algun dany, per mínim que sigui) amb l´aire de la calefacció a una temperatura alta.

Des de la firma ens recorden que hem de reparar sense dilacions qualsevol petit cop que hagi deixat marca al nostre parabrisa, "encara que el seu diàmetre sigui menor al d´una moneda de dos euros", afirmen. La raó és que qualsevol dany que hi hagi en aquesta part del cotxe pot convertir-se en una esquerda "irreparable" i que aquest risc s´intensifica amb qualsevol canvi brusc de temperatura.

Per netejar

Un altre consell és que cal renovar els eixugaparabrises cada sis o dotze mesos, donat que en el cas que es trobin en un mal estat podrien ratllar el vidre, disminuir així la visibilitat del conductor i incrementar el risc d´accident. D´igual forma, ara que és hivern, resulta aconsellable que el dipòsit del líquid per als eixugaparabrises no l´omplim només amb aigua. Sobretot, si l´accionem mentre estem en circulació a la carretera, ja que, si fa molt i molt fred, l´aigua podria congelar-se sobre el mateix parabrisa i no hi veuríem bé per conduir. Així doncs, al dipòsit dels eixugaparabrises, cal tirar-hi els líquids netejavidres adequats.

A banda, la Direcció General de Trànsit recorda que a l´hivern, més que mai, la neu, el gel i la boira poden fer acte de presència durant el viatge, de manera que cal extremar les precaucions. També resulta necessari portar cadenes o pneumàtics d´hivern, sobretot si fem viatges per zones de muntanya. I, abans de sortir de casa, consultem quin temps farà!