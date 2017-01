Jordi Juanico, presidenciable de Minyons

Jordi Juanico, miembro de la colla desde hace años, será con toda probabilidad el próximo presidente de Minyons de Terrassa. La candidatura que encabeza es la única que ha sido presentada a la dirección administrativa de los malva, para su votación en la asamblea general del próximo día 21. El plazo finalizó el pasado día 1.



Para la junta técnica no ha sido presentada ninguna candidatura (esto es, que el cap de colla de la anterior temporada, Albert Pérez, no continuará). Si no se presentará en los días que quedan para la asamblea, o en la misma, se abriría un período de prórroga de una semana. Es la misma situación que se produjo el pasado año.