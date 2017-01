Una sentencia absuelve a unos "ocupas" por falta de pruebas

Como no queda probado que aquellos "ocupas" fueran realmente los moradores del piso de Bankia "ocupado", la Justicia los ha absuelto.

Agentes de la Policía Municipal identificaron a los dos acusados, un hombre y una mujer, y el banco se presentó como acusación particular en el proceso penal abierto en el 2015 por un supuesto delito leve de usurpación de inmueble.

Llegó el día del juicio, y el juzgado de instrucción número 3 de Terrassa absolvió a la pareja por falta de pruebas. El representante del Ministerio Fiscal no había querido formular acusación, por lo que el proceso continuó porque Bankia no aceptó el fallo absolutorio y recurrió ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Y el tribunal de segunda instancia no ha hecho sino confirmar la primera resolución.

Los argumentos exculpatorios: los denunciados fueron identificados como posibles ocupantes del piso, sin que resulte acreditada su permanencia o el tiempo prolongado en dicha ocupación.

No se puede descartar que los encausados fuesen "ocupas" transitorios. Además, no constaba ningún requerimiento notarial del banco a los denunciados para que abandonasen el inmueble, por lo que no queda clara la falta de consentimiento del titular.