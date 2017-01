Retiran el Niño por prevención

¿Otra vez?, se preguntaron el lunes por la noche unos cuantos transeúntes que se apostaban con sus retoños a ver el pesebre oficial. Con lo de "otra vez" se referían a la ausencia de la figura del Niño Jesús y a las sospechas, fundadas habida cuenta de los antecedentes, de que no estaba allí porque alguien la había robado para proseguir esa extraña tradición local. No era así, como informó ayer el Ayuntamiento. No hubo sustracción. Si el domingo y el lunes nadie vio al Niño en el humilde portal, entre la Virgen María y San José, fue porque la Policía Municipal decidió retirarlo de modo preventivo debido a la celebración popular de la fiesta de Fin de Año en el Raval de Montserrat. Se trató de una retirada temporal, en evitación de que la tentación del latrocinio se materializase un año más. El lunes por la noche la figura no estaba en su sitio, pero ayer fue devuelta al pesebre elaborado por la Agrupació de Pessebristes de Terrassa.