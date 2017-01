Se desploma parte de una cornisa en Can Parellada

Los bomberos sanearon una cornisa de la que se habían desprendido varios fragmentos el sábado en el barrio de Can Parellada. No consta que la caída de los cascotes provocase heridos. El desprendimiento tuvo lugar en un edificio del pasaje de Àsia y afectó, según Bombers de la Generalitat, a unos diez metros lineales de la cornisa de ese inmueble. La dotación del parque local que se desplazó a Can Parellada retiró los trozos en estado de fragilidad que también corrían peligro de soltarse y desplomarse. El aviso había llegado a los servicios de emergencias a las cuatro de la madrugada.