Festa de Cap d´Any al Raval de Montserrat

Terrassa ha inaugurat el nou any amb una gran festa al Raval de Montserrat. Una celebració que s´ha organitzat per primer any a la ciutat i oberta a tots els egarencs. La celebració l´han conduïda els actors Mònica Pérez i Jordi Rios (populars per programes com Crackòvia o Polònia), que van fer les dotze campanades davant una gran pantalla.