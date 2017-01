Viena: la música d'Any Nou

Com passa cada 1 de gener, els ulls del món van tornar ahir a fixar-se en Viena. A la històrica capital d'Àustria s'organitza el tradicional i fastuós Concert d'Any Nou. Viena va acollir el dia 1, una vegada més, amants de la música clàssica que no només són austríacs, sinó que també arriben de moltes altres parts del món.

La sala daurada de la Wiener Musikverein va ser l´escenari on van sonar les més belles melodies per començar l´any. Són molts els qui tracten d´aconseguir una de les 900 entrades que l´Orquestra Filharmònica de Viena ofereix a través d´un sorteig durant els primers mesos de l´any. A més, el d'aquest any va ser un concert especial, donat que l´esmentada orquestra compllia 175 anys d´existència.

"El Danubi blau"

Desenes de milions d´espectadors veuen a través dels seus televisors el Concert d´Any Nou de Viena, que va celebrar-se per primera vegada l´any 1939. També des de ca-sa podem aplaudir els tradicionals bisos que acompanyen el so de "El Danubi blau", obra del compositor Johann Strauss fill, o de la coneguda "Marxa Radetzky", de Johann Strauss pare.

Aquest any, el director de l´orquestra va ser el veneçolà Gustavo Dudamel, queja ha passat a formar part de l´escollit grup de músics que han marcat el ritme d´aquest concert tan especial.

Els palaus de Sissí

A Viena sempre podrm passejar per la meravellosa ciutat de Viena. I de pas visitar, per exemple, els palaus de Hofburg i Schönbrunn, per on un dia no massa llunyà caminava l´emperadriu Sissí.

Viena també és coneguda pels seus mercats nadalencs, on podem apreciar els objectes fets a mà, degustar les salsitxes, anomenades "würstel", o dolços austríacs, mentre gaudim de música clàssica de fons. Just al costat del mercat nadalenc més important de la ciutat, que està a la vora de l´Ajuntament, hi ha la Universitat de Viena. Als seus passadissos, diuen que hi podem sentir les veus d´alguns dels seus cors.

Altres indrets de la ciutat que cal visitar són l´església dels Agustins, on l´any 1854 l´emperadriu Sissí es va casar amb l´emperador Francesc Josep. La catedral de Sant Esteve, ubicada en ple centre, també mereix ser visitada.