Joan Dalmau: "És una cosa molt personal i íntima"

La col·lecció del periodista i crític de motor Joan Dalmau no podia ser una altra. Efectivament, la seva afició és recopilar miniatures de cotxes. En el seu cas, es tracta de peces de ral·li i també cotxes de carrer des dels anys 60 fins als 90. Tots ells, a escala 1:43, "la més comuna", segons explica. Era molt petit quan el Joan va començar a fer aquesta col·lecció, i gairebé ho va fer sense saber-ho. "Des de sempre m´han encantat els cotxes. Quan tenia 4 o 5 anys la mare va començar a regalar-me cotxes per jugar i altres de col·lecció, que em deia que els havia de guardar. En aquell moment jo no hi estava d´acord i volia jugar-hi, però feia cas a la mare. A partir d´aquí, i de mica en mica, va començar la col·lecció. De fet, encara guardo uns quants d´aquells cotxes."

Potser per defecte de professió, potser per afició, el fet és que el Joan és un expert en aquests cotxes. Només cal escoltar-lo per notar-li la seva gran passió. Coneix les diverses escales, els models, els tipus de miniatures que hi ha, els preus que tenen segons els materials de fabricació, quines peces són les que tenen més qualitat i més detalls d´acabat...

De fet, per al periodista, posseir aquesta col·lecció significa una "satisfacció personal", així com "una cosa molt íntima". I és que, tal com explica, "es tracta d´una afició que difícilment es comparteix. És com una joguina amb la qual et passes moltes hores: busques peces de qualitat, les canvies, les admires, les canvies de lloc...". Ara, però, diu que s´ha tornat més "sibarita" i que només compra aquells cotxes que més li agraden o que li falten a la col·lecció. Això sí, també pot adquirir alguna miniatura de poca qualitat que no està gaire ben feta i acabar-la de fer ell.

Finalment, si bé afirma que "no canviaria aquesta col·lecció perquè és una cosa molt personal", també admet que "si em quedés sense, tampoc passaria res", i confessa que tot plegat "no deixa de ser una inversió i, si algun dia necessito diners, sé que me la podré vendre". De moment però sembla que li queda molt temps per seguir gaudint de les seves miniatures.