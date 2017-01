Una ciutat que sent les partitures

A Viena no només podem gaudir dels concerts de música clàssica a les seves esglésies i sales destinades a aquest fi, sinó que només cal passejar pels seus carrers per tal de submergir-nos entre notes i partitures.

Al llarg del centre històric de la ciutat, per exemple, hi ha col·locades a terra diverses estrelles que duen els noms d´importants compositors i cantants clàssics. Igual que trobem el passeig de la Fama de Los Ángeles amb els grans actors de Hollywood, en aquest cas, en una versió de música clàssica i cant líric. Una de les estrelles està dedicada al tenor espanyol Plácido Domingo. La trobem al carrer Kärn-tner Straße, una via que està ubicada a pocs passos de la catedral.

A Viena també podem visitar una de les cases de la ciutat on va viure el compositor Mozart.