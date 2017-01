Caye Casas: "Hi ha un fort component nostàlgic"

El director cinematogràfic i també il·lustrador Caye Casas és un gran col·leccionista de joguines dels anys 70 i 80. Tan gran, que ell mateix diu que no sap ni quantes figures arriba a tenir. "Milers", conclou. Madelman, Masters del Universo, Playmobil, Hulk o Gremlins formen part de la seva magnífica compilació iniciada fa vint anys.

La col·lecció va començar a partir de peces que Casas havia tingut de petit i que no havia donat. I és que, segons afirma, "de nen jugava molt i volia tornar a tenir tot el que havia tingut. Penso que en tot col·leccionista hi ha un fort component de nostàlgia". Així que, com a base, va agafar totes les joguines que posseïa i que, per diverses raons, encara guardava. Després ja va començar a comprar joguines que hagués volgut tenir de petit. A les fires, a internet o fins i tot els amics que sabien de la seva afició li´n donaven.

I, de mica en mica, el volum de peces va anar creixent. Fins al punt que van formar una bona col·lecció digna d´exposar. I així ho va fer. A l´altell de casa seva i en diverses vitrines, hi té totes les joguines que durant dues dècades ha recopilat. La seva idea, no obstant això, era fer un museu de la joguina d´aquesta època, ja que "normalment, els museus de la joguina tenen peces més antigues, però no d´aquests anys".

De moment, però, la idea està en "stand by", ja que "si no tens l´ajuda d´alguna institució pública, és molt difícil poder-ho muntar. I, a més, no és massa lucratiu com per poder-ho mantenir". Cal tenir en compte, a més, que l´adquisició d´aquestes peces és cada vegada més cara, segons explica. "Quan jo vaig començar, aquestes joguines encara no es col·leccionaven i vaig poder adquirir coses bé de preu. Però ara s´han posat més de moda. I a sobre, amb internet i aplicacions com Wallapop, E-Bay o Moda Colección, cada cop és més complicat comprar bé de preu. A més, no sóc de gastar-me massa diners, no faig burrades. Si vull una peça i la trobo bé de preu, la compro però, si no, no."