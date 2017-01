Ben lluents per entrar al 2017

Màgica i intensa, la nit de Cap d´Any admet molts estilismes en funció del lloc on la celebrem, de si estem en un ambient familiar o més formal. "Encara que el vestit llarg, de nit, és el més idoni per al Cap d´Any", manifesta l´expert en protocol Miguel del Amo. L´entès recomana, per a aquesta cita tan especial, vestir-nos amb teixits rics i sofisticats, així com amb materials que incloguin pedreria, lluentons o plomes.

Pel que fa als colors, "a més dels tons clàssics, com el negre o el vermell, és una nit per arriscar amb una gamma cromàtica que inclogui daurats i platejats", declara. A més, l´estilisme de Cap d´Any també admet donar protagonisme als complements i les joies.

"Si el vestit ho permet, ens podem posar uns guants llargs que cobreixin els braços", aconsella. "En ser una festa amb ball no farà falta que ens els traiem en cap moment", afegeix.

Tendències

Si voleu anar a la moda, convé saber que aquest any es duen els brillants barrejats amb peces de punt, transparències i teixits d´aspecte "adamascat" o de vellut.

També s´imposen els conjunts transparents, que sempre han de deixar veure però amb discreció i elegància. És el moment de posar-nos aquell vestit "joia" que vam comprar per a la boda de la nostra millor amiga, un esmòquing amb un top de festa o el mític vestit negre combinat amb una americana de lluentons.

Una altra nova proposta per a aquesta nit llarga i divertida és optar per un "mono". És pràctic i afavoridor. Està de moda des que moltes famoses han apostat per aquesta peça, que fins i tot llueixen amb grans escots i deixant que els altres vegin la seves sensuals esquenes. Adéu a la tirania dels vestits massa ajustats!