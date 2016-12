La bella durmiente del espacio

"Passengers", de Morten Tyldum, es una mezcla del cuento de "La bella durmiente" y del mito de Adán y Eva ambientada a bordo de una nave espacial. Durante un viaje de ciento veinte años, en el que los pasajeros y la tripulación están hibernados, el protagonista despierta noventa años antes de lo previsto a causa de una avería. Para combatir la soledad, despierta a una joven de la que está enamorado. El film es muy entretenido pero a medida que avanza se hace cada vez más y más increíble porque el guion resulta de lo más caprichoso –la nave se avería o funciona perfectamente según le convenga al guionista, la máquina de curarlo todo que hay en la enfermería puede "resucitar" sólo a quien interese, etc.–, lo cual es una lástima porque en sus dos primeros tercios era muy interesante. Uno de los valores de la película es la excelente química entre los protagonistas aunque el verdadero "robaescenas" de la función es el androide interpretado maravillosamente por un divertido Michael Sheen. Los efectos especiales también son buenos y el trabajo de los decoradores resulta brillante y contiene homenajes a todas las películas de viajes espaciales de la historia del cine, así como a otras que no son del género ya que el bar de la nave se parece muchísimo al del hotel de "El resplandor". Intérpretes: Chris Pratt, Jennifer Lawrence, Michael Sheen, Laurence Fishburne. (Cinesa, en 3D).

"Comanchería" ("Hell or High Water"), de David Mackenzie, es un western contemporáneo con trasfondo social y constituye una de las mejores películas estrenadas durante este 2016. De momento lleva ganados 27 premios y está "nominada" a ochenta más, entre ellos los Globos de Oro y los Independent Spirit. La historia está protagonizada por dos hermanos que para pagar la hipoteca del rancho familiar se dedican a atracar sistemáticamente todas las sucursales del banco que quiere embargarles la finca. El guion combina de forma muy eficaz el thriller, el humor negro y la denuncia social y evita caer en tópicos; el director mantiene el interés y crea la atmósfera adecuada; los actores están estupendos y derrochan química y el paisaje desértico magníficamente fotografiado acaba de redondear la película. Sin olvidar los diálogos, la construcción de personajes, el ritmo y la banda sonora. El título es una referencia al hecho histórico de que las tierras en las que se desarrolla la acción fueron propiedad de los comanches hasta que los colonos blancos se las arrebataron y propone una analogía implícita entre los indios de entonces y los actuales desahuciados y entre los colonos usurpadores y los bancos. La anécdota es que Chris Pine, que hace de hermano pequeño, es en realidad mayor que Ben Foster, que encarna al primogénito. Intérpretes: Chris Pine, Ben Foster, Jeff Bridges, Gil Birmingham. (Catalunya VOSE y doblada y Cinesa).

"Vuelta a casa de mi madre", de Éric Lavaine, es una comedia ligera y de enredo protagonizada por una viuda que vive la mar de feliz hasta que su hija cuarentona regresa al hogar familiar divorciada, en paro y sin un céntimo. La convivencia es un poco complicada y los torpes intentos de la madre por ocultar que tiene un amante provocan numerosos líos y malentendidos que llevan a la hija a creer que su progenitora sufre demencia senil. Sin embargo, todo está contado de forma bastante amable e inofensiva y el conjunto, aunque entretiene, resulta menos divertido de lo que podría haber sido. En cualquier caso, los personajes están bien construidos y el reparto cumple. Además, indirectamente, el film aborda un tema tan actual como el de la crisis económica, otro tan eterno como el de las relaciones familiares y otro todavía tabú para muchos como la reivindicación del derecho a la vida amorosa de las personas de la tercera edad. En Francia ha sido un gran éxito de taquilla (de crítica, bastante menos). Intérpretes: Josiane Balasko, Alexandra Lamy, Mathilde Seigner. (Catalunya VOSE y doblada y Cinesa).

"Mine", "opera prima" de Fabio Guglione y Fabio Resinaro, es un drama minimalista y bastante angustioso protagonizado por un soldado perdido en el desierto que pisa accidentalmente una mina antipersonas. Si se mueve, el artefacto estallará y le dejará mutilado o le matará. Mientras espera que le rescaten (si es que le rescatan...) sufre toda clase de penalidades y alucinaciones por culpa del calor, al tiempo que reflexiona sobre su vida. "Mine" es, o pretende ser, sobre todo un drama psicológico en el que la inmovilidad forzosa del personaje deviene una metáfora de la situación de estancamiento en la que se halla su vida, aunque sin olvidar el "suspense" y la tensión propias de las historias de supervivencia en situaciones límite. El conjunto, aunque no aburre, es irregular, entre otras cosas porque los conflictos interiores del personaje no están demasiado bien explicados y porque el final es una concesión a la comercialidad. De todos modos, para Armie Hammer el film es una gran oportunidad de confirmar sus dotes interpretativas ya que lleva casi todo el peso de la película él solo y encima casi sin moverse. La curiosidad es que el rodaje se efectuó en Canarias. Intérpretes principales: Armie Hammer, Clint Dyer, Annabelle Wallis (Cinesa).

"Pelé, el nacimiento de una leyenda", de Michael y Jeff Zimbalist, es una biografía del famoso futbolista producida por él mismo, que se centra especialmente en sus años de juventud. El film gustará seguramente a los aficionados al fútbol pero no ofrece demasiados alicientes para el resto de los espectadores. En los países donde se ha estrenado antes que aquí (que son casi todos los del mundo) ha tenido críticas de lo más dispares, desde los que lo han definido como "muy entretenido" y han elogiado la buena construcción de los personajes hasta los que lo han puesto a caer de un burro acusando a los directores de ignorarlo todo sobre Brasil, sobre fútbol y sobre cómo hacer películas interesantes, pasando por los que opinan que el debutante protagonista, Kevin de Paula, no es demasiado buen actor aunque sí un notable futbolista. En lo único que parecen coincidir defensores y detractores es en que las escenas del partido final constituyen lo mejor de la función. La curiosidad es que el auténtico Pelé realiza un "cameo" en el film como el figurante que toma el té en la escena del vestíbulo del hotel. La anécdota de la película es que empezó a rodarse en 2013 y debía estrenarse durante el Mundial de Fútbol de 2014 pero no fue posible porque el montaje no había finalizado todavía. Intérpretes: Kevin de Paula, Leonardo Lima Carvalho, Vincent D´Onofrio. (Cinesa).