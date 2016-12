L'estada a Terrassa de Salvat-Papasseit 

Salvat era amant de la natura. Feia excursions i estades obligades per la seva salut malaltissa. Masia de Can Robert. Hi va fer cures de repòs i li va inspirar el poema "La casa que vull". Elies Badiella i la seva esposa, Maria Bosch, en les noces d´or a Montserrat, amb els seus fills. Il·lustració de l´"Abecedari català per a nens", que dedicà a Anna, filla d´Emili Badiella. Can Viver de Torrebonica. Va ser sanatori des de 1911 fins a la Guerra Civil. Hi va ser el poeta.