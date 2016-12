L'estada a Terrassa de Salvat-Papasseit 

Un gran poeta a la nostra ciutat (capítol i 2)

Mercè Boladeras

28.12.2016 | 04:20

Salvat era amant de la natura. Feia excursions i estades obligades per la seva salut malaltissa.

L'any 1918 va ser clau per al poeta en aspectes més personals. A principis de juliol es casa amb Carme Eleuterio -té com a padrins Torres-Garcia i Santiago Segura- i a finals d'aquest mes pateix una crisi espectacular de la malaltia que en pocs anys l'havia de dur al descans per sempre. Així és com Salvat fa cures a la masia Can Robert de...

SUSCRIPTOR