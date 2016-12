"L'avi era un entusiasta de la feina i la cultura"

Mercè Boladeras

27.12.2016 | 04:20

El vers "Nadal", de Salvat-Papasseit, per a l'Emili Badiella, a qui va considerar un molt "bon amic" i "pare", ens ha portat fins a l'Assumpció Badiella Bosch, una de les seves nétes. Explica que ella, com els altres cinc dels seus set germans, ja no va poder conèixer el seu avi (l'Emili va morir amb 54 anys) i que tot el record que en conserva...

