La PAH, l'activisme segueix per Nadal

No tothom passarà el Nadal amb alegria. Tot i que força xifres econòmiques de Catalunya i Espanya en general han passat a ser positives després del llarg període de crisi, la millora en el dia a dia encara no ha arribat a moltes famílies. Sobretot a aquelles que tenen algun dels seus membres a l´atur o que arrosseguen problemes derivats de l´explosió de la bombolla immobiliària. Ens ho recorda el fet que la Plataforma d´Afectats per la Hipoteca (PAH) de Terrassa ha mantingut aquesta setmana, tot i la proximitat amb el període nadalenc, la seva agenda habitual al centre cívic President Macià de Sant Pere Nord.

Dimarts passat, per exemple, la plataforma va celebrar la seva reunió general, la que cada set dies té en aquest equipament. La sala d´actes, que durant el matí havia acollit la representació d´una "Cançó de Nadal" per part d´alumnes de quart d´ESO del Col·legi Martí, va canviar de temàtica i d´estat d´ànim a la tarda. Hipoteques, dacions en pagament, pobresa energètica, sancions a entitats bancàries amb pisos buits... Aquests eren alguns dels conceptes que van sentir-se durant l´assemblea. Una estona abans, la plataforma havia ofert un servei d´assessorament a les persones que per primera vegada acudien a la PAH a la recerca d´una ajuda per a la seva situació.

Al mateix temps que se celebrava la reunió general, un grup de treball de la PAH oferia en una altra sala recolzament emocional a les persones a les quals els problemes hipotecaris els afecten massa l´ànim.

I, encara en una altra sala polivalent annexa, un grup de voluntaris de Creu Roja cuidaven els nens d´aquells pares que en aquell moment estaven a l´assemblea de la PAH. "De fet organitzem, per a ells, activitats lúdiques i els donem de berenar", explica la Jéssica Ángel, de 25 anys i monitora.

Els nens han acabat aquesta setmana l´arbre de Nadal de cartolina que van començar a fer l´anterior. És un arbre on han penjat postals amb els seus petits desitjos.