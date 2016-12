Menjar sa: el contrapunt als excessos

Segurament, els és difícil resistir-se a les delícies gastronòmiques típiques de les celebracions nadalenques. Aperitius, mariscs, postres i altres plats suposen una temptació en la qual tots solem caure aquests dies. Però podem gaudir d´aquests plaers culinaris sense que ens haguem d´afartar. Perquè puguem arribar a la fi del Nadal sense que la nostra salut se´n ressenti, hi ha una paraula clau, la moderació.

I la contenció comença per comprar allò que ens fa falta i així evitarem que ens sobri menjar un cop passades les festes, diu la dietista Mónica Pérez a l´agència Efe. L´especialista comenta que, si malgrat tot ens han quedat aliments, els podem aprofitar en dies posteriors. Ara bé, "en lloc de menjar el plat com el vam elaborar per festes, en podem reduir el contingut calòric incorporant-lo a una base vegetal i així en menjarem menys. Per exemple, podem fer làmines de les restes de carn per incloure-les en un saltejat de verdures, o esmicolar el peix que havíem cuinat per posar-lo a l´amanida".

Els dolços i altres delícies

Pel que fa als primers, als dolços, l´experta aconsella que els elaborem d´una forma casolana, amb ingredients naturals i de bona qualitat, és a dir, sense sucre, amb farines integrals, emprant ingredients com la carbassa, la pastanaga, les fruites, els fruits secs, etcètera. "Això no significa pas que aquestes postres no tinguin calories –afirma la dietista. Però si més no evitarem que hi hagi farines refinades i excés de sucre."

En relació amb els excessos que tots, qui més qui menys, fem durant els àpats de Nadal, la nutricionista ens proposa una solució, que és compensar i desintoxicar. L´entesa assenyala que, si sabem que a l´hora de dinar o sopar menjarem més del compte, durant la resta del dia seria bo que ingeríssim coses fluixetes, com per exemple qualsevol tipus de vegetal.

En aquesta mateixa línia, el Grup NC Salut ens aconsella que a les properes jornades augmentem el consum d´aliments que porten fibra, ja que ens ajudaran que el nostre cos no absorbeixi una part dels greixos de massa que ens haguem posat a la boca. A més, els productes amb fibra ens atorgaran una sensació de sacietat. Així que comencem a pensar que ens les properes jornades haurem de menjar més pa integral, verdures, llegums i fruites amb pell, que són opcions alimentàries riques en fibra.

Durant les llargues estades nadalenques a taula també solem ingerir moltes de les anomenades "calories buides". Què vol dir aquest concepte? Els nutricionistes s´hi refereixen per parlar d´aquells aliments que només fan que augmentar el nostre pes, sense aportar cap mena de nutrient, o molt pocs, al nostre cos.

Les llaminadures industrials (és a dir, no les que podem elaborar d´una forma casolana), els refrescs (que sobretot contenen grans quantitats de fruita), així com molts dels "snacks" que fem servir d´aperitiu, com els ganxitos, són calories buides en gran mesura.

Força sovint, les begudes alcohòliques també acaben sent calories buides. Però hi ha poques taules on, per Nadal o Sant Esteve, no hi hagi alguna ampolleta de vi o cava.

Moderació amb l´alcohol

Tal i com assenyala la dietista i nutricionista Mónica Pérez, la moderació en el consum de les begudes alcohòliques sempre és una bona elecció. "Hem de ser conscients de la gran quantitat d´alcohol que es beu per Nadal –diu– i del risc que això suposa per a la salut, encara que es faci d´una forma puntual."

Pérez és, de fet, partidària de reduir al màxim la ingesta de begudes alcohòliques durant els àpats nadalencs. L´especialista aconsella acompanyar el menjar amb aigua i deixar l´alcohol per als moments en què fem un brindis. "A més, els desplaçaments en cotxe o moto són freqüents per Nadal, de manera que aquest és un altre bon motiu per limitar el consum d´alcohol."

D´altra banda, hi ha la creença que els dies posteriors a aquells en què hem comès excessos a taula una bona manera de compensar-ho és passar-nos després gairebé 24 hores només menjant fruita i més fruita. Però, sobre aquesta possibilitat, Pérez assegura que "no podem dipositar en la fruita una idea miraculosa". Segons la nutricionista, menjar durant tot un dia només aquest aliment, la fruita, amb la intenció "de depurar, compensar o desintoxicar és una idea errònia".

A banda, la dietista recalca que seguir la dieta de la fruita pot implicar que ingerim una gran quantitat de fructosa "que encara que està present en la fruita d´una manera natural no deixa de ser un sucre". En aquest sentit, Pérez indica que els dies posteriors a les fartaneres de Nadal convé seguir una dieta que sigui a base de verdures i tècniques de cocció senzilles i diu que "convé menjar fruita de postres, però no com a únic aliment del dia".

Saltar-nos els àpats

Un altre fals mite consisteix a suprimir àpats pensant que d´aquesta forma compensarem el que hem menjat de més. Però, segons estima el Grup NC Salut, aquesta idea no evita que augmentem de pes. Per quin motiu? Perquè, segons ens indiquen, si ens saltem un àpat, el següent, el farem més abundant, cosa que provoca que l´organisme segregui una dosi d´insulina més alta. I això es tradueix en una hiperglucèmia –diu NC Salut– que farà que acabem pujant de pes. Per tant, aquest és un mal remei si volem lluitar contra la bàscula.

Segons la directora tècnica del Grup NC Salut, "hem d´oblidar-nos d´aquest fals mite". I a més ens insta que "entre dia festiu i festiu, seguim una dieta depurativa en la qual predominin els aliments diürètics, com les carxofes, els espàrrecs o els bolets".

Un altre dels seus consells és que, durant el període nadalenc, en què ja fem prou excessos en el menjar, adoptem el costum de preparar àpats que siguin més lleugers, servits en racions de mi-da petita.

Aquests plats més reduïts serviran per compensar la teca de més que a partir d´aquesta nit anirà coll avall.

Per a les taules de festa en si, Gámez ens suggereix canviar determinats aliments del nostre menú nadalenc per altres que siguin més digeribles i que tinguin una quantitat baixa de greix.

Una bona opció, segons l´entesa, és cuinar gall dindi o bé peix, que, precisament, són articles alimentaris que afavoreixen la digestió.

Mantenir les rutines

És Nadal i l´agenda de la vida, poc o molt, a tots, se´ns altera una mica. Però des del punt de vista de la salut és bo continuar amb determinades rutines diàries. Sobretot si estem acostumats a fer algun tipus d´exercici físic, ni que sigui sortir a caminar una estona. Val a dir que el simple fet de sortir a caminar només durant mitja hora ja ens ajudarà a reduir calories, a baixar de pes i a promoure que tinguem una bona salut cardiovascular, segons ens recorden des del Grup NC Salut.

Des d´aquesta mateixa empresa ens adverteixen, això sí, que, si volem baixar una mica de pes després de passar-nos-ho d´allò més bé al Nadal, ens tocarà agafar-nos-ho amb paciència. Per desprendre´ns dels quilos que guanyarem hauran de passar d´un a dos mesos i mig. Potser ens costarà una mica menys de temps treure´ns-els de sobre si demà o el dia de Sant Esteve, en acabat de dinar, no ens aclofem al sofà durant hores i més hores amb la família.

Animem-nos tots plegats i sortim a passejar, a fer una volta, anem al cinema. Ens ajudarà a què baixi el tiberi!