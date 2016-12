Festa per donar la benvinguda al 2017

Aquests dies les famílies estan immerses en l´organització i preparació del sopar del dia 24 i el dinar de Nadal i de Sant Esteve. Saber a casa de qui toca anar, quins plats preparar i com engalanar la taula han estat temes recurrents aquesta setmana. Un capítol que es tancarà la nit del 26, però de manera temporal. I és que el pròxim dimarts, dia 27, se n´obrirà un de nou: el d´on celebrar el Cap d´Any.

Les dotze campanades són la fi d´un any que molts tenen ganes de tancar, alguns perquè ha estat força dolent, d´altres perquè tenen moltes esperances posades en els 365 dies que han d´arribar. Sigui pel motiu que sigui, el cert és que la gent té ganes de fer un bon sopar i una bona celebració per Cap d´Any. Hi ha qui aprofitarà que cau en cap de setmana per anar a una casa rural o fer una escapada a alguna popular capital europea, plena de màgia i encant durant les festes nadalenques. D´altres, més afortunats, s´agafaran uns quants dies de vacances per fer un viatge llarg a destins més llunyans i que estan de moda com Nova York, Brasil, Xina, Tailàndia o Kenya.

Però per als qui es queden aquí també hi ha moltes opcions. Les ofertes gastronòmiques que ofereix la nostra ciutat per dur a terme aquests àpats amb gran èxit és ben variada. N´hi ha per a tots els paladars i butxaques. Així, podem trobar restaurants de gala que requereixen anar vestit de vint-i-un botons, aquells que elaboren una cuina ben diferent i original però igualment deliciosa, altres més casolans on l´important és poder reunir la família i els amics per fer petar la xerrada i d´altres on a més del sopar afegeixen a la seva oferta el raïm, el cotilló i una mica de festa.

I per als que prefereixen la comoditat i el caliu de la llar però no volen passar-se hores a la cuina, quelcom que segurament ja hauran fet durant els dies de Nadal, hi ha la possibilitat d´encarregar el menjar en un establiment, anar-lo a buscar el mateix migdia i tenir-lo a punt per a l´hora de sopar. I, si no, una altra solució perfecta per posar a taula és un bon assortiment d´entremesos (ja siguin freds o calents) i altres platets per anar picant, però sense un plat en especial.

I després de sopar... Festa!

La nit del 31 de desembre a l´1 de gener també és una nit de disbauxa, on potser els amics juguen un paper més important que la família, al contrari que durant la resta de les festes. Després del sopar i de menjar el raïm al ritme de les dotze campanades, comença la festa grossa. Les opcions aquí, a Terrassa, també són molt variades i depenen dels gustos i les ganes de gresca que es tinguin.

En la majoria de discoteques i sales de festa us oferiran cotilló per fer un bon xivarri, a més, n´hi ha que tindran ressopó a base de canapès o xocolata calenta, com és el cas de la discoteca Number One, per a ben entrada la matinada, que us refarà el cos i l´ànima, sobretot en una de les nits més fredes de l´any. D´altra banda, si no voleu agafar el cotxe, també n´hi ha de situades al centre de la ciutat, com per exemple la sala Fred Astaire, una opció molt bona en una nit on l´alcohol és ben present.

En tots els casos, segur que trobareu un gran ambient i la música adequada per moure els malucs fins que el cos aguanti. De ben segur que hi haurà els qui, amb tanta celebració, se´ls farà de dia.

Les campanades, a fora

Però si voleu trencar amb la tradició i us heu proposat fer un bon canvi, també podeu optar per començar el 2017 lluny de casa, gaudint de les moltes i diverses destinacions que s´ofereixen durant aquestes dates. Una bona idea, sempre que no tingueu por del fred, és anar a Islàndia o a La-pònia. Són dos llocs molt atractius durant aquesta època on, amb sort, es podrà contemplar l´aurora boreal. I, després, gaudir d´un bon sopar que des de l´agència us hauran preparat. Si pel contrari sou de destins càlids i a la vegada voleu fer una bona festa, Brasil és el vostre lloc. Aquí, la festa de Cap d´Any se celebra a la platja, amb focs artificials i rituals davant del mar que són de gran bellesa i realment espectaculars.

D´altra banda també podeu optar per fugir del bullici de les festes i anar a passar el final de l´any al desert egipci, on els faraons i els fastuosos monuments d´aquest antic imperi us estan esperant. I, si el que busqueu és una cosa ben diferent, una escapada a Kenya amb safari inclòs pot ser un gran viatge.

Per Sant Silvestre, a córrer

I, com no, el 31 de desembre no podeu faltar a una de les cites que han anat guanyant terreny en els últims temps i s´han fet ben populars: la cursa de Sant Silvestre. Més d´una cinquantena de municipis de tot Catalunya, des de Cunit fins a Cadaqués, celebraran aquesta carrera. A prop de la nostra ciutat hi haurà les curses de Sant Cugat, Sabadell o Sant Llorenç Savall. Però, si no voleu córrer el matí de Cap d´Any, hi ha altres municipis que fan aquesta carrera dies abans (24, 25 i 26).