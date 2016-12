Els gadgets més de moda per regalar

Telèfons mòbils, tauletes, videoconsoles, televisors, rellotges intel-ligents, dispositius de lectura electrònica, càmeres fotogràfiques, drons i, ara, també, ulleres de realitat virtual. Quan ens les posem, ens traslladem mitjançant les imatges en tres dimensions a molts altres mons. De sobte, som al pic d´una muntanya albirant un paisatge espectacular; de sobte, sentim un vertigen d´infart en una muntanya russa; de sobte, ens trobem mirant els quadres d´un museu com si fóssim allà mateix.

Les ulleres de realitat virtual són la gran novetat pel que fa al catàleg de productes tecnològics que podem comprar aquest Nadal. Aquestes ulleres funcionen quan hi acoblem el nostre telèfon i entrem en alguna aplicació que ens permet accedir a altres mons. Amb la realitat virtual també podem introduir-nos de ple en un videojoc. Ens posem les ulleres i és ben bé com si estiguéssim a dintre de l´escena.

Segur que per això Sony s´ha afanyat a treure unes ulleres de realitat virtual per a la seva videoconsola. Són les PlayStation VR. Quedem-nos amb aquest model, igual que amb el Samsung Gear VR.

Els nous mòbils

Malgrat que les ulleres de realitat virtual són una novetat aquest Nadal, és més que probable que no siguin, ni de bon tros, els productes tecnològics més regalats. Als Reis de l´Orient, quan s´ho poden permetre, és clar, els agrada bastant regalar telèfons mòbils. Per si els serveix com a referència, un dels models més desitjats és l´iPhone 7, l´última generació de la prestigiosa família telefònica d´Apple. La marca de la poma mossegada també ha renovat la seva gamma d´ordinadors portàtils, i ara aposta pel MacBook Pro, que disposa d´una pantalla tàctil a través d´una barra anomenada Touch Bar.

Seguint amb els smartphones, hi ha altres models que tenen molt a dir aquestes festes. N´apuntem alguns, com el Samsung Galaxy S7 Edge (un mòbil d´alta gamma i alternativa a l´iPhone) o el Huawei Mate 9. Ja fa temps que aquesta marca aspira a estar en el podi de les millors, i ara ho intenta de nou amb un mòbil de gran pantalla.

Tauletes i portables

Segons el web de compres en línia Dreivip.com, un altre dels regals més demanats aquest Nadal seran les tauletes, malgrat que aquest producte sembla anar una mica a la baixa pel que fa a les vendes, segons recull una anàlisi de la firma IDC. En qualsevol cas, si volem comprar una d´aquestes pissarres tàctils, hi ha noms que com a mínim hem de tenir al cap. Dins de la gamma mitjana de tauletes hi ha, per exemple, la Galaxy Tab A (2016), de Samsung, mentre que la marca Huawei comercialitza l´Honor Pad 2, que té una pantalla una mica més grossa que la de Samsung. També recordem la Microsoft Surface Pro 4 i la reexida iPad Pro, que ara compta amb dues mides de pantalla, amb 9,7 i 12,9 polzades.

Si el mercat de les taules no passa pel seu millor moment, les polseres intel·ligents sembla que sí. Ens permeten tenir un control de la nostra activitat física, saber quantes calories ingerim i gastem o bé mesurar el nostre ritme cardíac o el cicle del son. Samsung, Huawei, Fitbit, Microsoft i Apple ens en proposen.