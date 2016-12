El vers de Nadal de Salvat-Papasseit

Un gran poeta a la nostra ciutat (capítol 1)

Mercè Boladeras

24.12.2016 | 04:23

Joan Salvat-Papasseit

Demà celebrarem Nadal, festa molt arrelada a casa nostra, plena de connotacions religioses i costumistes i també, per què no dir-ho, comercials. La festa de Nadal és un bon motiu per capbussar-se a la biblioteca i buscar algun poema que en parli i, una vegada triat, reescriure'l en una petita tarja i adjuntar-la discretament en un regal o...

